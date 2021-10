Diretta/ Siena Pescara streaming video tv: crisi da scacciare (Serie C)

DIRETTA SIENA PESCARA: PARTITA EQUILIBRATA

Siena Pescara, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Crisi da scacciare per due squadre che puntano alle posizioni di vertice ma sono alle prese con delle sconfitte subite nell’ultima giornata disputata. Dopo quattro risultati utili consecutivi i toscani si sono fermati sul campo della Viterbese, che si è imposta con un secco 2-0 e ha lasciato il Siena al sesto posto a quota 16 punti, appaiato proprio al Pescara.

Mentre i toscani sono appena tornati tra i professionisti, dopo la retrocessione dello scorso anno gli abruzzesi puntano all’immediato ritorno in Serie B, ma dopo un buon inizio hanno rallentato visibilmente, ritrovandosi a -8 dalla Reggiana capolista dopo l’ultima sconfitta in casa contro il Modena. Pescara vincente 1-3 a Siena nell’ultima sfida disputata il 7 dicembre 2013 tra le due squadre, mentre l’ultima vittoria interna del Siena contro i biancazzurri risale all’1-0 del 18 novembre 2012, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie A.

DIRETTA SIENA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Pescara non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Siena Pescara, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Milesi, Terzi, Farcas; Mora, Acquadro, Pezzella, Bianchi; Varela, Karlsson. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; Clemenza, De Marchi, Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Artemio Franchi di Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

