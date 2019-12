Diretta Simona Quadarella/ 800 sl streaming video Rai, Europei nuoto vasca corta 2019

La diretta degli 800 sl con Simona Quadarella sarà il pezzo forte, almeno in ottica italiana, del programma odierno agli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. L’appuntamento con questa diretta sarà alle ore 19.40 italiane (le 18.40 di Glasgow), quando da calendario è fissata appunto la finale degli 800 sl femminili nella manifestazione continentale in vasca corta (25 metri). Non possiamo dimenticare che Glasgow è un luogo speciale per Simona Quadarella, che proprio nella città scozzese ottenne la consacrazione a stella del nuoto internazionale con i tre ori vinti agli Europei in vasca lunga del 2018. Un anno e mezzo dopo, Quadarella torna a Glasgow per dominare anche in vasca corta; nel frattempo Simona ha vissuto i meravigliosi Mondiali in Corea, dove questa estate è stata oro sui 1500 e argento sugli 800. Il focus è naturalmente soprattutto sulla vasca lunga, anche perché l’estate prossima ci saranno le Olimpiadi, ma vincere aiuta a vincere e fare grandi cose anche in vasca corta chiaramente non guasterebbe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La finale degli 800 sl femminili con Simona Quadarella sarà visibile in diretta tv all’interno naturalmente della diretta su Rai Sport della sessione serale odierna degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. Di conseguenza sarà anche garantita per tutti la diretta streaming video gratuita tramite il servizio garantito da Rai Play, con sito oppure app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SU RAI PLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA: LA FINALE DEGLI 800 METRI SL

Dunque andiamo adesso a presentare più nel dettaglio la diretta che attende Simona Quadarella nella finale degli 800 metri sl femminile in questi Europei in vasca corta. Forte del miglior tempo di qualificazione ottenuto ieri mattina in 8’13″02, sarà proprio la Quadarella ad occupare la corsia 4 che nel nuoto spetta all’atleta con il miglior tempo nel turno precedente (negli 800 naturalmente sono solo due). Va detto che l’Italia punta a piazzare ben due nuotatrici sul podio: per Simona Quadarella l’obiettivo dichiarato è la medaglia d’oro, sarebbe bello se facesse festa con lei Martina Rita Caramignoli, che nuoterà in corsia 3 al fianco della compagna di squadra. L’avversaria potenzialmente più pericolosa è l’ungherese Ajna Kesely, astro nascente del 2001 che sarà in corsia 5. Completeranno il quadro delle finaliste: Diana Margarida Duraes (Portogallo) in corsia 1, Julia Hassler (Liechtenstein) in corsia 2, Lea Boy (Germania) in corsia 6, Tjasa Oder (Slovenia) in corsia 7 ed infine la russa Anastasia Kirpichnikova in corsia 8.



