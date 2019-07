Simona Quadarella, finale 1500/ Diretta streaming video Rai, Mondiali nuoto 2019

Simona Quadarella affronta la finale dei 1500 stile libero ai Mondiali nuoto 2019: alle ore 13:59 (italiane) di martedì 23 luglio la nuotatrice romana, che ha dominato agli Europei di Glasgow lo scorso anno, andrà a caccia di una medaglia che sarà sicuramente possibile anche se presumibilmente l’oro sarà appannaggio di Katie Ledecky, la straordinaria statunitense che, avendo perso nei 400, avrà il dente avvelenato e motivazioni extra per una gara nella quale potrebbe anche centrare il record del mondo. Ad ogni modo la Quadarella è in corsa per il podio, che a livello mondiale ha già centrato due anni fa ottenendo la medaglia di bronzo: le avversarie ci sono e non andranno sottovalutate ma ci sono anche le speranze di ripetere il risultato che Gabriele Detti ha ottenuto nei 400 maschili, magari migliorandolo – il che significherebbe arrivare prima o seconda. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta della finale di Simona Quadarella nei 1500 stile ai Mondiali nuoto 2019, ormai siamo davvero vicini alla partenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv della finale di Simona Quadarella nei 1500 stile ai Mondiali nuoto 2019 si potrà seguire su Rai Sport o Rai Sport + (rispettivamente ai numeri 57 e 58 del televisore), ovvero i due canali che danno ampio risalto alla competizione di Gwangju. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, mentre in assenza di una televisione si potrà comunque usufruire del servizio di diretta streaming video che la stessa emittente fornisce: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.rai.play.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500 STILE

Diciamo subito che la finale di Simona Quadarella nei 1500 stile ai Mondiali nuoto 2019 ha una grande favorita: la già citata Katie Ledecky, una signorina che ha raccolto cinque ori olimpici e 14 Mondiali nel corso della sua carriera, detentrice al momento di tutti i record del mondo nelle tre “lunghe distanze” in vasca (400, 800 e appunto 1500) ma battuta da Ariarne Titmus nella prima gara in Corea del Sud. Tra le altre finaliste è da tenere d’occhio sicuramente Sarah Kohler mentre è stata clamorosamente eliminata la spagnola Mireia Belmonte, che ha nuotato con il nono tempo in semifinale. A questo proposito possiamo dire che la Kohler, che ha ottenuto il terzo miglior crono nelle qualificazioni, ha nuotato 2’’49 più lenta della Quadarella: significa poco perchè in una semifinale ci si può gestire – e questo è vero soprattutto pensando ad una gara così lunga – ma anche questo dato ci può dire di come la Ledecky e la nostra Simona possano eventualmente provare a fare una gara per conto loro, andando a centrare i primi due posti. Questa almeno è la grande speranza, poi come sempre dovrà rispondere la piscina di Gwangju…



