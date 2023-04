DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato 2-1): Jannik in finale! Miami Open 2023

DIRETTA SINNER ALCARAZ: JANNIK VINCE E VA IN FINALE!

Jannik Sinner ha vinto per 6-7 (4), 6-4, 6-2 la semifinale contro Carlos Alcaraz e vola in finale al torneo Miami Open 2023 di tennis, secondo Masters 1000 della stagione: Sinner Alcaraz è stata una partita bellissima e questa volta il risultato finale premia l’azzurro, che domani giocherà per il titolo contro il russo Daniil Medvedev, mentre lo spagnolo perde il primo posto nella classifica Atp, che da lunedì tornerà ad essere di Novak Djokovic. Bellissimo già il primo set, con Sinner che vola sul 4-1 grazie al break nel quarto game, ma poi perde il servizio al settimo gioco, poi arrivano ancora break e contro-break all’undicesimo e dodicesimo gioco e tutto si decide al tie-break, dove Alcaraz infila cinque punti consecutivi per chiudere 7-4.

Poteva essere un’occasione sprecata per Jannik Sinner, che invece reagisce strappando il servizio ad Alcaraz già nel primo game del secondo set. Lo spagnolo non demorde e restituisce il break nel quarto game, ma Sinner sfodera un capolavoro nel nono game, quando toglie il servizio ad Alcaraz lasciandolo a zero, per poi chiudere i conti con il proprio servizio per il 6-4 con il primo set point disponibile. Qui si spegne la luce per Alcaraz e il terzo set diventa un meraviglioso assolo di Jannik Sinner, con due break al primo e al settimo game per poi festeggiare la vittoria con il 6-2 decisivo, sfruttando immediatamente il primo match point. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER LA FINALE!

Al Miami Open 2023 questa sarà la notte della diretta di Sinner Alcaraz: il match è valido per le semifinali del secondo torneo Masters 1000 della stagione del tennis e attenzione perché, visto il fuso orario, la partita avrà luogo certamente non prima delle ore 1.00 italiane, quindi nel cuore della notte e di fatto già sabato 1° aprile, anche se naturalmente a Miami sarà il piatto forte della sessione serale di venerdì 31 marzo sul cemento della città simbolo della Florida, dove questa sarà la seconda semifinale, che è stata preceduta dal derby russo tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov.

Data questa indicazione, bisogna naturalmente ricordare che la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo, perché questi due giovanissimi campioni sono già il presente e anche il futuro del tennis mondiale, come avevano dimostrato con una battaglia memorabile agli Us Open 2022, vinta dallo spagnolo che poi da quel successo prese il volo per conquistare gli Open degli Stati Uniti e il numero 1 mondiale. C’è anche il freschissimo precedente della semifinale di Indian Wells che sorride allo spagnolo, vedremo cosa succederà nella diretta di Sinner Alcaraz che illuminerà la notte al Miami Open 2023, sperando magari in un epilogo più favorevole a Jannik Sinner stavolta…

SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MIAMI OPEN 2023

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Alcaraz al Miami Open 2023 sarà trasmessa su Sky Sport Tennis, canale numero 205 della piattaforma satellitare, e anche Sky Sport Uno che trovate al numero 201, naturalmente entrambi riservati ai soli abbonati, con la possibilità di assistere anche alla diretta streaming video di Sinner Alcaraz grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Va poi detto che sul sito ufficiale del torneo troverete tutte le informazioni utili come il tabellino statistico del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER ALCARAZ MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Sarà sicuramente un grande show la diretta di Sinner Alcaraz: questa semifinale del Miami Open 2023 è nata grazie alla vittoria del tennista altoatesino contro il finlandese Emil Ruusuvuori, partita che curiosamente è ormai diventata tradizionale nel torneo della Florida, mentre nel suo quarto di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz ha avuto la meglio contro lo statunitense Taylor Fritz, dunque per Jannik Sinner naturalmente oggi c’è anche l’occasione di vendicare quella bruciante e già citata eliminazione agli ultimi Us Open, nel match più bello della stagione 2022 e che ha spianato la strada allo spagnolo, poi campione a Flushing Meadows.

Le sfide in America, a dire il vero, non sono molto fortunate per Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, che come abbiamo accennato ha vinto anche la semifinale di due settimane fa a Indian Wells, l’altro Masters 1000 della primavera negli States. Nel 2023 l’altoatesino ha già vinto il torneo 250 di Montpellier, mentre lo spagnolo ha fatto festa a Buenos Aires, anche in quel caso in un torneo 250, per poi imporsi appunto a Indian Wells e riprendersi il numero 1 del Mondo. 0osa succederà nella diretta di Sinner Alcaraz?











