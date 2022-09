Diretta Us Open 2022/ Sinner Alcaraz streaming video tv: big match! (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: C’È SINNER ALCARAZ!

Si completano i quarti di finale agli Us Open 2022: a partire dalle ore 18:00 di casa nostra l’Arthur Ashe, il campo centrale di Flushing Meadows, ospita i quattro match di mercoledì 7 settembre e naturalmente la diretta Sinner Alcaraz è quello sul quale bisogna fare il focus, perché abbiamo il giovane altoatesino che potrebbe raggiungere la semifinale di uno Slam. Possiamo dire subito che, qualora Jannik Sinner dovesse prendersi la vittoria, il suo avversario sarebbe uno tra Andrey Rublev e Frances Tiafoe: tostissimi, ma non ci sarebbe sua maestà Rafa Nadal che è stato incredibilmente eliminato dallo statunitense, mai così concreto.

Nel tabellone femminile invece i quarti di finale degli Us Open, che riguardano la parte alta, sono Swiatek Pegula e Karolina Pliskova Sabalenka: la numero 1 Wta, prima polacca di sempre ai quarti di New York, è la grande favorita per il titolo ma deve fare attenzione, perché tutte le altre rivali hanno ottimi argomenti per arrivare in fondo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta degli Us Open per questo mercoledì, noi ci concentriamo sul nostro Sinner ma è giusto anche fare un focus sugli altri match, perché la giornata di Flushing Meadows promette di essere davvero scintillante e noi non vediamo l’osinner ara che si inizi a giocare…

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER ALCARAZ

La diretta tv degli Us Open 2022 DI Sinner Alcaraz è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis e in particolare Sinner Alcaraz anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA SINNR ALCARAZ AGLI US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Della diretta degli Us Open 2022 di oggi, e di Sinner Alcaraz, dobbiamo dire che i due giovanissimi, candidati a dominare il circuito Atp secondo le stime degli addetti ai lavori, si incrociano per la terza volta nel corso dell’estate: il nostro Sinner ha avuto la meglio in entrambe le occasioni, prima sulla distanza dei cinque set negli ottavi di Wimbledon e poi nella finale di Umago, un torneo di categoria 250. Sono state due spallate importanti, al netto del momento in sé: Sinner ha infatti dimostrato che nel testa a testa ha avuto qualcosa in più di Alcaraz, e questo potrebbe psicologicamente contare anche nel match di oggi.

Soprattutto ha dato fiducia la vittoria del titolo in Croazia, su una superficie (la terra) che è congeniale allo spagnolo e un po’ meno all’azzurro; oggi sul cemento Sinner ha certamente più armi a sua disposizione, dopo di che ovviamente sarà il campo a dirci cosa succederà. In semifinale potrebbe poi esserci la rivincita nei confronti di Tiafoe, ricordando quell’incredibile sconfitta di Vienna che era costata la qualificazione diretta alle Atp Finals; oppure Rublev, che per la terza volta è ai quarti degli Us Open e ora chiaramente vuole fare il passo in più, avendo preso fiducia dopo le ottime vittorie nei giorni precedenti. Staremo a vedere come andrà nella diretta degli Us Open 2022…











