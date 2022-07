Diretta Sinner Alcaraz/ Streaming video tv, big-match negli ottavi Wimbledon 2022

DIRETTA SINNER ALCARAZ: OCCASIONE PER L’AZZURRO!

La diretta di Sinner Alcaraz sarà sicuramente il piatto forte tra gli ottavi di finale di Wimbledon 2022 in programma oggi, domenica 3 luglio, come seconda partita sul Campo Centrale, quindi potremmo ipotizzare intorno alle ore 16.00 italiane. Infatti Sinner Alcaraz catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis al mondo (non solo in Italia e Spagna) perché metterà di fronte i due giovani più attesi, che avevano forse nell’erba l’unica superficie sulla quale non erano ancora riusciti ad impressionare, ma adesso uno dei due arriverà almeno ai quarti di Wimbledon e anche questo dubbio è destinato a cadere, logicamente soprattutto per colui che riuscirà a vincere lo scontro diretto.

Per quanto riguarda Jannik Sinner, i numeri sono evidenti: nel 2019 si fermò al primo turno delle qualificazioni, poi nel 2020 a Wimbledon non si è giocato, nel 2021 naturalmente l’altoatesino aveva un posto di diritto nel tabellone principale ma è uscito al primo turno, quindi ai Championships non aveva ancora mai vinto una partita e invece quest’anno ne ha già vinte tre, con ottimi segnali nello scorso match contro John Isner. Dal canto suo, Carlos Alcaraz tuttavia sta bruciando le tappe in maniera ancora più impressionante, nel 2022 ha già vinto i Masters 1000 di Miami e Madrid e ora vuole raggiungere almeno i quarti di Wimbledon, come già al Roland Garros. Staremo dunque a vedere cosa succederà oggi nella diretta di Sinner Alcaraz…

DIRETTA SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sinner Alcaraz, naturalmente nel contesto di Wimbledon 2022, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SINNER ALCARAZ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Alcaraz ci fornisce l’occasione di riassumere in breve il cammino dei due tennisti fino a questo momento nel torneo di Wimbledon 2022. Il percorso londinese di Jannik Sinner è iniziato con un primo turno affascinante contro lo svizzero Stanislas Wawrinka, battuto in quattro set dall’altoatesino che poi ha superato con il risultato di 3-1 anche lo svedese Mikael Ymer, avversario di Jannik Sinner nel secondo turno. Infine, venerdì nel terzo turno è arrivata la già citata bella vittoria di Sinner contro lo statunitense John Isner, ottimo viatico verso la partita contro lo spagnolo.

Carlos Alcaraz invece ha sofferto davvero tanto al primo turno, perché l’astro nascente spagnolo ha vinto al quinto set contro il tedesco Jan-Lennard Struff, tra l’altro dopo essere andato sotto due set a uno e vincendo il quarto parziale solamente al tie-break, però poi ha avuto vita molto più facile nelle due successive partite, contro l’olandese Tallon Griekspoor e il tedesco Oscar Otte. La partita Sinner Alcaraz ci darà quindi oggi risposte decisamente significative per entrambi i tennisti…











