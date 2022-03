Diretta Sinner Cerundolo/ Miami Open 2022 streaming video tv: Jannik nei quarti!

DIRETTA SINNER CERUNDOLO: JANNIK PER LA SEMIFINALE DEL MIAMI OPEN 2022

Sinner Cerundolo è il match che si gioca per i quarti di finale del Miami Open 2022: saremo sul campo centrale di Key Biscaine non prima delle ore 21:00 di mercoledì 30 marzo, ragionevolmente l’orario di inizio sarà quello a meno che la partita precedente (Badosa Pegula per i quarti femminili) duri oltre le due ore. Jannik Sinner dunque è ai quarti del Masters 1000 della Florida, per il secondo anno consecutivo: nel 2021 aveva perso la finale contro Hubert Hurkacz – lui pure ancora in corsa – e ora sta provando a ripetere quel risultato che all’epoca era stato sorprendente, ma che tutto sommato lo è anche oggi considerato il contesto.

Ovvero, quello di un giocatore che due settimane fa si era ritirato da Indian Wells per un virus intestinale; arrivato al Miami Open 2022, Sinner ha faticato a ingranare e contro Pablo Carreño Busta ha dovuto cancellare cinque match point. Poi, contro Nick Kyrgios, è anche stato fortunato: di fatto l’australiano si è messo fuori causa da solo ingaggiando una lotta personale contro l’arbitro, sfociata addirittura in un game di penalità che ha definitivamente condizionato l’umore dell’australiano. Sia come sia, ora la diretta di Sinner Cerundolo vede l’altoatesino favorito, e così la semifinale del Miami Open 2022 è una realtà concreta.

DIRETTA SINNER CERUNDOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL MIAMI OPEN 2022

Va ricordato ancora una volta che la diretta tv di Sinner Cerundolo, quarto di finale al Miami Open 2022, sarà trasmesso dalla televisione satellitare in un appuntamento riservato ai suoi abbonati: l’appuntamento è su Sky Super Tennis (numero 205 del decoder) che in questi giorni si è occupato di trasmettere i match del torneo Masters 1000, e che fornisce anche l’alternativa della diretta streaming video ai suoi abbonati. Basterà infatti attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go; inoltre sul sito ufficiale www.miamiopen.com sarà possibile consultare le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER CERUNDOLO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Sinner Cerundolo: nei quarti di finale del Miami Open 2022 l’avversario dell’altoatesino sarà l’argentino Francisco Cerundolo, che avevamo presentato nei giorni scorsi. Il fratello più famoso, sempre che si possa dire così, è forse il minore Juan Manuel che era presente in Florida, ma è stato battuto da Frances Tiafoe: Francisco, classe ’98, lo ha vendicato eliminando lo statunitense in tre set. Per Sinner dunque non ci sarà la possibilità di vendicare la bruciante e incredibile (per come era maturata) sconfitta di Vienna contro Tiafoe, che gli era costata la partecipazione alle Atp Finals come titolare.

Forse però è meglio così, intanto perché – almeno sulla carta – Cerundolo è avversario più malleabile (soprattutto su questi campi) e poi perché, appunto, il ricordo di quanto accaduto lo scorso avrebbe certo potuto aiutare Sinner ma, d’altro canto e per contro, condizionarlo negativamente anche perché Tiafoe aveva capito come entrargli sottopelle. Tra poco si giocherà, la diretta di Sinner Cerundolo per i quarti del Miami Open 2022 ci dirà se l’azzurro sarà in semifinale nel torneo Masters 1000; diciamo subito che, in caso di vittoria, il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Casper Ruud e Alexander Zverev.











