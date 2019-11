Diretta Atp NextGen 2019/ Sinner Kecmanovic streaming video tv, semifinali a Milano

Alle Atp NextGen 2019 è tempo di semifinali: venerdì 8 novembre – dalle ore 19:00 – si gioca al PalaLido di Milano e avremo le due sfide che ci forniranno la partita per il titolo nel Master dedicato ai migliori Under 21 al mondo. Il nostro Jannik Sinner è presente, avendo disputato un ottimo girone con due vittorie e una sconfitta priva di peso nell’ultima giornata: finalmente l’Italia ha un suo rappresentante in semifinale nel torneo arrivato alla terza edizione e l’altoateasino avrà come avversario Miomir Kecmanovic, mentre l’altra sfida sarà quella che opporrà Alex De Minaur, già finalista lo scorso anno, a Frances Tiafoe che nel 2018 si era fermato al girone. Saranno due partite tese ed equilibrate: ricordiamo che si gioca con il sistema del Fast4 Tennis e di conseguenza i set sono più corti, non esistono i vantaggi e questo aumenta le possibilità che succedano cose sorprendenti, anche se la distanza è quella dei cinque parziali. Non resta allora che metterci comodi e valutare insieme quello che succederà al PalaLido: naturalmente la speranza è quella di vedere Sinner trionfare nella diretta delle Atp NextGen 2019, lo vedremo davvero in campo domani per la finale del torneo?

DIRETTA ATP NEXTGEN 2019: LE SEMIFINALI

Jannik Sinner è la grande speranza alle Atp NextGen 2019: sapevamo, nel momento in cui è diventata ufficiale la sua partecipazione, che il giovane altoatesino avrebbe potuto fare bene a dispetto della classifica, che era inferiore a quella dei suoi avversari. La seconda parte di stagione del tennista è stata ottima: l’allievo di Riccardo Piatti è andato a giocare il torneo di Anversa e ha eliminato giocatori come Gael Monfils e Frances Tiafoe (ripetendosi qui contro lo statunitense) e si è presto capito che avrebbe potuto rappresentare qualcosa di concreto negli anni e non una semplice meteora di passaggio. Chiaramente per sapere se sarà così dovremo aspettare ancora: per il momento la carriera di Sinner è brevissima, ma già vincere le Atp NextGen 2019 sarebbe un ottimo colpo anche e soprattutto per l’autostima, che in uno sport come il tennis può fare molto. Arriverà poi il momento di sfidare regolarmente i big in appuntamenti decisamente più importanti, senza mettere troppa pressione a Jannik aspettiamo di scoprire se riuscirà davvero ad arrivare in semifinale.



