Diretta Sinner Djokovic/ Streaming video tv: per la finale Slam! (Australian Open 2024, venerdì 26 gennaio)

DIRETTA SINNER DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2024: JANNIK CERCA LA GLORIA!

Eccoci all’attesissima diretta di Sinner Djokovic: la semifinale degli Australian Open 2024 si gioca venerdì 26 gennaio, naturalmente sulla Rod Laver Arena che è il campo principale del Melbourne Park. Impresa titanica per il nostro Jannik Sinner? Non come sarebbe potuto essere un tempo: intanto, è stato straordinario il modo in cui l’azzurro ha battuto Andrey Rublev con una rimonta da 1-5 nel tie break del secondo tempo, chiudendo il quinto 3-0 in altrettanti match e mantenendo così un percorso immacolato agli Australian Open 2024, cosa che ovviamente conta il giusto entrando in questo match ma ha comunque la sua valenza.

Dall’altra parte della rete c’è Novak Djokovic, numero 1 Atp e signore di Melbourne: dieci titoli agli Australian Open, un totale di 24 Slam, una serie di numeri impressionanti tra cui il record di settimane (oltre 400) in vetta alla classifica mondiale. Parlare di numeri con Nole è relativo, perché sono troppi: basti pensare che quando arriva in fondo il serbo eleva il suo livello di gioco in un modo pazzesco, come lo stesso Sinner ha pagato sulla sua pelle alle Atp Finals perché, dopo aver battuto Djokovic nel round robin (prima vittoria in carriera contro di lui), è stato demolito in finale. Cosa ci dirà la diretta di Sinner Djokovic, semifinale agli Australian Open 2024, lo scopriremo tra poco…

SINNER DJOKOVIC DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Djokovic, semifinale agli Australian Open 2024, è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere il match, verosimilmente sul canale principale (numero 210 del decoder) anche se consigliamo di tenere d’occhio la programmazione del secondo canale, che trovate al numero 211 del bouqet di Sky Sport. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questo match e sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Lo abbiamo detto: la diretta di Sinner Djokovic potrebbe portare un risultato storico nella semifinale degli Australian Open 2024. Sinner è diventato solo il secondo italiano a raggiungere la semifinale di questo Slam: prima di lui ci era riuscito solo Matteo Berrettini due anni fa. Oggi l’altoatesino è un giocatore che i Major li può vincere, ed è questo l’ultimo salto di qualità: ormai arriva in fondo con straordinaria regolarità, in semifinale ci era già arrivato anche a Wimbledon e ha una bella serie di quarti di finale negli Slam. Numeri e statistiche dicono che Sinner è il primo azzurro da tempo immemore (cioè da sempre) che possa davvero fare lo scalpo a uno dei Big Three sulla distanza dei cinque set.

Con Roger Federer ritirato e Rafa Nadal lontano parente del campione che fu, resta quel Djokovic che ha conosciuto cali in carriera ma è durato più degli altri: lui lo ha detto, se continua a vincere o comunque essere competitivo per farlo non smette. Ecco: non solo Djokovic va avanti a incamerare titoli, ma forse è anche più forte di quando era giovane, sicuramente lo è sotto certi aspetti; eppure, appunto, il Sinner di oggi ha le qualità per sorprenderlo e prendersi la finale degli Australian Open 2024 e un indizio è certamente la grande vittoria dell’azzurro sul serbo in Coppa Davis. Ce la farà davvero? La Rod Laver Arena fornirà la sua risposta tra poco, a noi non resta che prepararci a sostenere il nostro giocatore.











