DIRETTA/ Sinner Djokovic (0-2) Wimbledon 2023 video streaming tv: inizia il terzo set (venerdì 14 luglio)

DIRETTA SINNER DJOKOVIC WIMBLEDON 2023: SECONDO SET

Inizia il secondo set semifinale di Wimbledon 2023. Primo set che ha visto Djokovic vincere nonostante la rimonta di Jannik Sinner che è quasi riuscito a riprendere il risultato creato da Djokovic. Primo game del secondo set che inizia con la vittoria di Sinner che cerca rivincita. Risponde Djokovic che trova il pareggio contro Sinner in questo secondo set di gioco. Al via il terzo game che vede al momento il risultato di 1-1 tra i due atleti. 1-2, vittoria nel game ancora per Djokovic nonostante il buon momento di forma dell’altoatesino. Decisisvo, nell’ultimo game, l’errore nel servizio. Inizia il quarto game di gioco con servizio per Djokovic.

Quarto game emozionante con diversi punti e scambi al cardiopalma che poi hanno sorriso al serbo che si porta sul 1-3 nei game e si avvicina, sempre di più al secondo set di gioco. Al via il quinto game. Inizio ottimo per per Sinner che ribalta portandosi sul 30:15, fatica Djokovic dopo il primo punto trovato ad inizio game. Quinto game che viene vinto da Sinner e rimonta ancora da parte dell’altoatesino. Il risultato è di 3-4, Sinner sta attraversando un grande momento di forma con Djokovic che appare spento in questo momento della sfida, complice anche la prestazione del giovane italiano che sta realizzando un match incredibile. 3-5 adesso, siamo ad un game dalla vittoria per Djokovic. Ancora game vincente per Sinner che sta recuperando, risultato di 4-5. 4-6. Manca veramente pochissimo e poi potrà avere inizio il terzo set. (Marco Genduso)

DIRETTA SINNER DJOKOVIC WIMBLEDON 2023: PRIMO SET

Inizia la semifinale di Wimbledon 2023. Sinner affronta il campione Djokovic in questo per incontro. L’azzurro, testa di serie numero 8, sfida il serbo che è il numero 2 del seeding ed inoltre è anche il campione in carica. La posta in palio è la finale. Si inizia con il sorteggio che viene vinto da Jannik Sinner. Inizia benissimo il campione serbo con diversi punti salvo poi essere ripreso, nel punteggio, dal giovane italiano che agguanta il 40:40 in questo primo game di gioco del primo set. Djokovic spreca il game set, pallina a Sinner che può portare l’ago della bilancia dalla sua parte. Primo game vinto da Djokovic, con il risultato di 0-1. Secondo game che vede Sinner cercare di tenere testa al campione in carica, 30:15 al momento.

Vittoria del secondo game per Djokovic dopo l’errore nel servizio da parte di Jannik Sinner. Terzo game vinto ancora per Djokovic con il risultato di 30-40. Timida reazione di Sinner che ancora non ha preso le misure al campione serbo in questo inizio di match. Al via il quarto game. Quarto game dominato da Sinner che parte benissimo e trova tre punti consecutivi, reagisce il serbo facendo 40:15. Vittoria per Sinner ed inizio del quinto game di gioco. Quinto game vinto da Djokovic, gara sul 1-4. Gara adesso sul 2-4, game ancora per Sinner. Djokovic risponde sul campo e porta il risultato sul 2-5. Rimonta Sinner facendo il risultato di 3-5, una grande rimonta. Vittoria per Djokovic che fa 3-6 ed ottiene il primo set. (Marco Genduso)

DIRETTA SINNER DJOKOVIC WIMBLEDON 2023: JANNIK SOGNA LA FINALE!

La diretta Sinner Djokovic è la grande semifinale di Wimbledon 2023: appuntamento a venerdì 14 luglio con un vero e proprio show, nella speranza ovviamente che il nostro Jannik Sinner possa fare l’impresa regalandosi quella che sarebbe la prima finale in uno Slam, dopo aver già timbrato la prima semifinale grazie alla vittoria contro Roman Safiullin. Un match che Sinner ha sostanzialmente dominato, al netto di un incredibile passaggio a vuoto nel secondo set: anche quel momento però è stato indicativo, perché dopo aver lasciato per strada il parziale l’altoatesino ha dimostrato grande carattere chiudendo la pratica con un doppio 6-2.

Il problema è che dall’altra parte della rete, nella semifinale di Wimbledon 2023, c’è Novak Djokovic: quattro titoli consecutivi a Londra, sette in totale, il serbo ai Championships ha una striscia aperta di 33 vittorie e sul centrale non perde da addirittura 10 anni. Basterebbero questi numeri per definire la portata del match che attende l’azzurro, la realtà è che ce sono altri: uscire vincitori dalla diretta di Sinner Djokovic sarebbe davvero qualcosa di incredibile, ma si parte sempre e comunque dallo 0-0 e dunque noi speriamo che questa semifinale di Wimbledon 2023 ci faccia vivere uno straordinario sogno di mezza estate…

DIRETTA SINNER DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2023

La diretta tv di Sinner Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023, sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC WIMBLEDON 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo alla diretta di Sinner Djokovic, grande appuntamento con la semifinale di Wimbledon 2023. Il serbo, numero 2 Atp e del tabellone dello Slam, insegue numeri da leggenda di cui parleremo; nei quarti ha incrociato Andrey Rublev, ha perso il primo set ma poi ha avuto almeno un paio di marce in più, mettendo in chiaro fin dal secondo parziale (5-0 in un amen) quale fosse la differenza tra lui e l’avversario. Lo ha detto lo stesso Djokovic: “gli altri vorrebbero vincere ma non riescono”. Può sembrare un’uscita arrogante, la realtà è davanti agli occhi di tutti perché davvero Nole anche in questo momento, a 36 anni compiuti, è superiore ai rivali.

Per questo Sinner, che già l’anno scorso si era scontrato con la capacità del serbo di risalire in match nei quali sta affondando, sa che oggi nella semifinale di Wimbledon 2023 dovrà dare oltre il 100% delle sue possibilità e che anche così potrebbe non bastare; come detto comunque nel tennis può succedere di tutto, può anche darsi che Djokovic incappi in una giornata storta e questo gli costi la vittoria. Staremo a vedere, tra qualche ora sarà tempo di dare il via alla diretta di Sinner Djokovic sul centrale di Wimbledon 2023…











