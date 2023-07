DIRETTA SINNER SAFIULLIN/ Wimbledon 2023 video streaming tv: c’è un precedente in Atp Cup (martedì 11 luglio)

DIRETTA SINNER SAFIULLIN WIMBLEDON 2023: I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente nella diretta di Sinner Safiullin, il match valido per i quarti di finale a Wimbledon 2023: per trovare questo incrocio dobbiamo tornare all’inizio di gennaio 2022, in un contesto particolare che è quello della Atp Cup. Il torneo di recente innovazione aveva visto Italia e Russia sfidarsi nella fase a gironi (presenti nel gruppo anche Australia e Argentina), a Sydney, nell’ultima giornata decisiva per qualificarsi alla semifinale; il primo singolare era stato proprio quello tra Jannik Sinner e Roman Safiullin, l’altoatesino aveva vinto 7-6 6-3 ma poi Matteo Berrettini era stato battuto da Daniil Medvedev, e così si era deciso tutto con il doppio.

Diretta Wimbledon 2023/ Sinner Galan (risultato 3-0) streaming video tv: Jannik ai quarti! (oggi 9 luglio)

Qui Sinner e Safiullin si erano nuovamente ritrovati, con – rispettivamente – Berrettini e Medvedev come compagni; la coppia russa si era imposta con il risultato di 5-7 6-4 10-5 (il terzo set era un super tie break). Italia eliminata, Russia che invece era avanzata in semifinale dove sarebbe stata eliminata dal sorprendente Canada, rivelatosi campione qualche giorno più tardi; oggi la diretta di Sinner Safiullin vale enormemente di più perché in palio c’è un posto nella semifinale di Wimbledon 2023, naturalmente la speranza è che il risultato maturato un anno e mezzo fa alla Ken Rosewall Arena possa essere replicato ma questo naturalmente lo scopriremo solo tra qualche ora… (agg. di Claudio Franceschini)

Jannik Sinner, ritiro ad Halle/ Come sta? Infortunio nei quarti con Bublik (oggi 23 giugno 2023)

DIRETTA SINNER SAFIULLIN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2023

La diretta tv di Sinner Safiullin, come del resto tutto il torneo di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

Diretta Roland Garros 2023/ Streaming video tv: Sinner eliminato da Altmaier dopo 5 ore e mezza! (1 giugno)

SINNER SAFIULLIN WIMBLEDON 2023: JANNIK PER LA SEMIFINALE!

Altro grande appuntamento a Wimbledon 2023: martedì 11 luglio Sinner Safiullin vale un posto in semifinale nel torneo più prestigioso dello Slam, e potrebbe essere per l’altoatesino la prima volta di sempre tra i primi quattro di un Major. Dunque, per Jannik Sinner si tratta di scrivere la propria storia personale: finora l’azzurro ha raggiunto i quarti in ognuna delle quattro principali prove del tennis mondiale, ma vuole fare il passo ulteriore vendicando anche la sconfitta che l’anno scorso, su questo campo, aveva subito in modo bruciante da Novak Djokovic, vincendo i primi due set per poi farsi rimontare.

L’avversario è Roman Safiullin, e se parliamo di prime volte per il russo del 1997 lo è in due modi: mai Safiullin aveva giocato a Wimbledon e al suo esordio è già arrivato ai quarti, in più si tratta chiaramente di un’esperienza inedita, a livello di Slam, in quella che potremmo chiamare Elite 8 perché finora il russo si era spinto fino ad un modesto secondo turno. Chiaramente nella diretta di Sinner Safiullin il nostro tennista parte favorito, ma sull’erba di Wimbledon 2023 non si può mai davvero dire: speriamo che l’azzurro alzi il suo livello di gioco e possa regalarci una splendida semifinale a Londra….

DIRETTA SINNER SAFIULLIN: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Sinner Safiullin: un quarto di finale intrigante quello di Wimbledon 2023, nel quale il nostro rappresentante dovrà provare a fare il definitivo salto di qualità. Intendiamoci: Sinner è già un Top Ten che ha raggiunto ottimi risultati in carriera, non è da tutti fare i quarti in ogni Slam, arrivare in finale due volte a Miami e vincere 7 titoli a nemmeno 22 anni. Tuttavia, la sensazione che il suo massimo livello sia già stato raggiunto esiste; a oggi infatti la storia – per quanto breve, ovviamente – ci dice che Sinner ha sempre mancato i grandi appuntamenti, nel senso che non è mai ancora riuscito a esplodere come un campionissimo.

Il campo ci dice che è un giocatore che può vincere qualunque torneo cui partecipi, il campo però ci dice anche che nei momenti davvero caldi Sinner tende a calare, soffre ancora giocatori di una certa solidità ed esperienza e dunque è chiamato a saltare quella linea che divide l’ottimo giocatore da quello che vince gli Slam o i Masters 1000. Intanto, procedendo per gradi, speriamo che Jannik Sinner raggiunga la semifinale di Wimbledon 2023, cosa non scontata e che naturalmente lo avvicinerebbe al sogno del titolo Slam; poi, vedremo con chi dovrà giocare ed eventualmente come andranno le cose sull’erba di Londra…











© RIPRODUZIONE RISERVATA