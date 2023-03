Diretta Sinner Fritz/ Indian Wells 2023 streaming video tv: Jannik nei quarti!

DIRETTA SINNER FRITZ INDIAN WELLS 2023: JANNIK PER IL SOGNO!

A Indian Wells 2023 la giornata di giovedì 16 marzo è quella che ci propone Sinner Fritz: il match è valido per i quarti di finale nel torneo Masters 1000 e attenzione perché, visto il fuso orario e il fatto che questo dovrebbe essere il secondo match maschile – e il terzo in generale – la partita potrebbe avere luogo dopo la mezzanotte italiana, il programma ufficiale la segnala non prima delle 15:00 locali (dunque le 23:00 da noi) ma giustamente bisognerà capire quando termineranno i match che si giocheranno in precedenza.

Sarà il secondo incrocio tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, con lo statunitense che ha vinto il primo; sappiamo bene poi che l’avversario dell’altoatesino è il campione in carica, era stato lui a vincere il titolo lo scorso anno (primo e finora unico 1000 in carriera) peraltro battendo Rafa Nadal in finale. Avversario tostissimo, che nel 2022 ha anche giocato le Atp Finals raggiungendo la semifinale; Sinner però ha dimostrato di stare bene, dunque vedremo cosa succederà nella diretta di Sinner Fritz che illuminerà la giornata a Indian Wells 2023, sperando ovviamente in un esito positivo per noi…

DIRETTA SINNER FRITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE INDIAN WELLS 2023

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Fritz a Indian Wells 2023 sarà trasmessa su Sky Sport Tennis (e forse anche Sky Sport Uno al numero 201), il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Va poi detto che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino statistico del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER FRITZ INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Sarà sicuramente un grande show la diretta di Sinner Fritz: il quarto di finale di Indian Wells 2023 incrocia con quello che giocheranno Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime, dunque per l’altoatesino ci sarebbe anche l’occasione di vendicare quella bruciante eliminazione agli ultimi Us Open, nel match che ovviamente è stato nominato il più bello della stagione e che però ha fatto proseguire lo spagnolo, poi campione a Flushing Meadows. A Sinner erano rimasti tanti rimpianti; prima dell’eventuale rematch però Sinner dovrà pensare a trovare il modo di battere Fritz, che come detto è avversario da non sottovalutare. Dopo un primo titolo (250) a Eastbourne nel 2019 lo statunitense ne ha vinti quattro nel giro di un anno.

Serie iniziata appunto a Indian Wells e poi proseguita con il secondo trofeo a Eastbourne e culminata nel 500 di Tokyo e il 500 dello scorso febbraio vinto a Delray Beach. Negli Slam Taylor Fritz non è mai andato oltre i quarti, e dunque dà la sensazione di patire ancora un po’ certe partite fisiche e prolungate; un problema che in qualche modo ha anche Sinner, e lo abbiamo ben visto agli Australian Open contro Tsitsipas che poi invece è stato annientato poco più tardi sulla distanza dei tre set. Tra poco la diretta di Sinner Fritz prenderà il via, vedremo chi vincerà a Indian Wells 2023…











