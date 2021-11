Diretta Sinner Hurkacz/ Atp Finals 2021 streaming video Rai 2: orario 3^ giornata

DIRETTA SINNER HURKACZ, ATP FINALS 2021: SUBENTRA L’ALTOATESINO

La giornata di martedì 16 novembre alle Atp Finals 2021 prevede i due match del gruppo rosso, per la seconda giornata: le fasce orarie sono sempre quelle delle ore 14:00 e delle ore 21:00, e assisteremo a Medvedev Zverev e Sinner Hurkacz con gli organizzatori che, come sempre, incrociano vincente con vincente e perdente con perdente (riferiti al primo turno, ovviamente) così da evitare che all’ultima giornata siano già chiari i due semifinalisti. C’è allora una grande novità alle Atp Finals 2021: l’esordio di Jannik Sinner, arrivato al Pala Alpitour di Torino come prima riserva e “costretto” a scendere in campo per l’infortunio di un titolare.

La brutta notizia è che quel titolare è Matteo Berrettini: il romano ha dovuto dare forfait nel match contro Alexander Zverev per un problema agli addominali, è uscito in lacrime e si è capito subito, anche se naturalmente il giorno di pausa lasciava qualche speranza, che l’infortunio fosse serio. Ora dunque Sinner entrerà in corsa nella diretta delle Atp Finals 2021, ma per lui chiaramente andare in semifinale non sarà semplice: vediamo intanto cosa succederà nella giornata di oggi, e poi sarà tempo di iniziare a fare i nostri calcoli…

DIRETTA ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Doppio appuntamento con la diretta tv delle Atp Finals 2021: il torneo di tennis infatti viene eccezionalmente trasmesso da Rai Due, e dunque sarà un appuntamento in chiaro con la possibilità di seguirlo anche su sito o app di Rai Play. L’alternativa resta ovviamente la televisione satellitare – riservata agli abbonati – su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), in questo caso il servizio di diretta streaming video sarà garantito dall’applicazione Sky Go. Inoltre sul sito ufficiale www.nittoatpfinals.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come i boxscore dei match aggiornati in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque avremo Sinner Hurkacz alle Atp Finals 2021: riedizione della finale di Miami (vinta dal polacco), sfida tra due giocatori che si conoscono bene (si sono allenati spesso insieme) e che sono in campo a Torino per evitare una precoce eliminazione. Sinner eredita la situazione di Berrettini: la sconfitta contro Zverev è stata “cancellata” come quoziente game ma resta del tutto concreta nello 0-2 per quanto riguarda i set, dunque l’altoatesino parte da quella situazione e, dovesse arrivare pari con un altro giocatore, pagherebbe il fatto di aver disputato un match in meno.

Insomma: per andare in semifinale alle Atp Finals 2021 Sinner dovrebbe battere sia Hurkacz che Daniil Medvedev, poi sperare che Alexander Zverev perda entrambi i suoi match. Sempre possibile che accada: del resto oggi Sascha affronta il campione in carica, che dopo aver perso il primo set al tie break ha cambiato passo e battuto Hurkacz. Lui e Novak Djokovic sono i grandi favoriti per il titolo alle Atp Finals 2021, ma è chiaro che la palla è in mano a Sinner perché dovrà essere lui a vincere i suoi match, a cominciare da quello di oggi…



