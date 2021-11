DIRETTA BERRETTINI ZVEREV/ Atp Finals 2021 video streaming Rai 2: così l’anno scorso

DIRETTA ATP FINALS 2021: L’ANNO SCORSO

Verso la diretta delle Atp Finals 2021 che ci proporranno oggi la prima giornata, facciamo un salto indietro di un anno fino alla scorsa edizione, l’ultima ospitata a Londra. La vittoria era andata al russo Daniil Medvedev, che in finale aveva sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 6-4. La giornata più sorprendente era stata tuttavia quella delle semifinali, quando Medvedev aveva eliminato Rafa Nadal mentre Thiem aveva avuto la meglio su Novak Djokovic, bloccando la strada dunque ai due grandi favoriti al termine di partite ricchissime di emozioni, risolte entrambe al terzo set e con un tie-break tra Medvedev e Nadal, addirittura due fra Thiem e Djokovic.

Nella fase a gironi il russo aveva vinto il gruppo con il serbo secondo e con Alexander Zverev e Diego Schwartzman eliminati, mentre l’altro girone aveva visto l’affermazione di Thiem davanti a Nadal, con Stefanos Tsitsipas e Andrej Rublev invece eliminati. Cinque su otto li ritroviamo anche quest’anno, le novità sono Berrettini, Hurkacz e Ruud. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2021 sarà garantita da Sky, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il prestigioso torneo di tennis di fine anno da Torino, davanti al televisore oppure in diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go. Le Atp Finals 2021 saranno però visibili anche in chiaro per tutti sulla Rai, oggi infatti il match Berrettini Zverev sarà trasmesso su Rai Due e di conseguenza visibile pure tramite sito o app di RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

ATP FINALS 2021: BERRETTINI ZVEREV

Comincia oggi, domenica 14 novembre, la diretta delle Atp Finals 2021 che ci regaleranno otto giorni di grande tennis da Torino, sede per la prima volta del Master di fine anno, la cui organizzazione presso il PalaAlpitour del capoluogo piemontese è uno dei tanti successi (in questo caso fuori dal campo) del tennis maschile italiano negli ultimi anni e che già oggi ci farà emozionare con Berrettini Zverev. Infatti non c’è solo la sede a Torino a riempirci d’orgoglio: ci sarà anche Matteo Berrettini tra i protagonisti delle Atp Finals 2021, il torneo che riunisce i migliori otto tennisti dell’anno e che ci offrirà una settimana di lusso, pur con tutte le cautele in tempi di pandemia globale e capienze limitate (a un comunque ottimo 75%).

Ecco dunque che la prima giornata già ci riserverà grandi emozioni, perché alle ore 14.00 la diretta Atp Finals 2021 ci proporrà il match Medvedev Hurkacz, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Berrettini Zverev, naturalmente con la ribalta della prima serata per il padrone di casa. Sono dunque Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz i compoenti del cosiddetto gruppo Rosso, mentre domani sarà la volta del debutto del gruppo Verde con Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud.

DIRETTA ATP FINALS 2021: LE PARTITE DI OGGI

La diretta delle Atp Finals 2021 comincerà dunque, per quanto riguarda il singolare, con il match pomeridiano Medvedev Hurkacz, che dovrebbe vedere favorito il russo Daniil Medvedev, in questa stagione vincitore degli Us Open e numero 2 del mondo, dunque primo potenziale rivale di Novak Djokovic. Medvedev inoltre arriva dalla finale di Parigi-Bercy, per cui certamente è in forma, ma guai a sottovalutare il polacco Hubert Hurkacz, qualificatosi per Torino grazie soprattutto al successo al Masters 1000 di Miami (in finale contro Jannik Sinner) e giocatore ostico per chiunque, specie in un torneo dalla formula particolare per il tennis, abituato nel resto dell’anno ad avere la formula dell’eliminazione diretta fin dal primo turno.

In prima serata ecco poi naturalmente Berrettini Zverev. In questo 2021, Matteo Berrettini ha scritto una pagina di storia essendo il primo italiano ad avere raggiunto la finale di Wimbledon, oltre ai successi a Belgrado e al Queen’s e un rendimento positivo ovunque (quarti al Roland Garros e agli Us Open), tanto che non è mai stata in discussione la sua partecipazione alle Atp Finals 2021. Certo, fatalmente al Master di fine anno la concorrenza è micidiale, per cui già il primo ostacolo sarà assai complicato: parliamo del tedesco Alexander Zverev, che quest’anno ha vinto cinque trofei tra cui l’oro olimpico nel singolare a Tokyo più due Masters 1000, a Madrid in finale proprio contro Berrettini e poi a Cincinnati. Servirebbe però vincere, altrimenti la strada verso il sogno delle semifinali sarebbe già tutta in salita…

