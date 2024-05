DIRETTA SINNER KOTOV/ Video streaming tv: ecco le condizioni di Jannik (Roland Garros 2024, 31 maggio)

DIRETTA SINNER KOTOV ROLAND GARROS 2024: LO STATO DELL’ARTE

Si avvicina il momento della diretta di Sinner Kotov, match valido per il terzo turno del Roland Garros 2024, e allora possiamo brevemente riavvolgere il nastro e ricordare che, quando è arrivato a Parigi, Jannik Sinner aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sue condizioni fisiche. Costretto a ritirarsi dal Madrid Open, e soprattutto a saltare gli Internazionali d’Italia, l’altoatesino si è presentato al Roland Garros 2024 dopo la riabilitazione all’anca effettuata al J Medical, e già che potesse competere nello Slam sulla terra era una notizia non indifferente, visto il poco tempo per prepararsi.

Lo stesso Sinner, prima di giocare il match di esordio contro Chris Eubanks, ha detto di stare bene ma ha anche rivelato di aver passato tre settimane senza prendere in mano una racchetta, e che per qualche giorno addirittura non è riuscito ad alzarsi dal letto. La frase, lapidaria, “non aspettatevi miracoli” dice tanto: Sinner sa bene di essere arrivato al Roland Garros 2024 lontano dal 100% della forma, non si tratta allora di mettere le mani avanti giustificando un’eventuale eliminazione precoce quanto il voler frenare facili entusiasmi, che naturalmente possono emergere visto il modo in cui l’azzurro ha approcciato la stagione. Staremo allora a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER KOTOV STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL ROLAND GARROS 2024

Naturalmente la diretta tv di Sinner Kotov, facendo parte del Roland Garros 2024, segue la programmazione del torneo dello Slam e questo match del terzo turno sarà garantito da Eurosport, il canale principale di questa emittente che gli abbonati a Sky potranno selezionare al numero 210 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video di Sinner Kotov, ricordando che anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a una delle tre piattaforme che si occupano di fornire le immagini, vale a dire Discovery Plus, Now Tv e DAZN.

ANCORA JANNIK IN CAMPO!

Il nostro Jannik Sinner torna in campo venerdì 31 maggio al Roland Garros 2024: si gioca oggi la diretta di Sinner Kotov, il match di terzo turno che può avvicinare l’altoatesino al secondo titolo Slam in carriera ma anche al numero 1 del ranking Atp, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi. Sinner Kotov è un match che torna a farci compagnia a un mese da quello che era stato il primo incrocio tra i due: eravamo ai sedicesimi del Madrid Open e Sinner si era imposto con il risultato di 6-2 7-5, poi come noto si era ritirato prima dei quarti (dopo aver battuto Karen Khachanov) per un infortunio all’anca che gli aveva impedito di partecipare agli Internazionali d’Italia.

Oggi Sinner si presenta al terzo turno del Roland Garros 2024 con due vittorie in tre set: la prima ottenuta contro Chris Eubanks, la seconda nei confronti del veterano Richard Gasquet. Fino a questo momento l’azzurro non è stato straordinario per livello di gioco, è probabile che stia ancora testando le condizioni dell’anca e sa bene che il Roland Garros 2024, come tutti gli Slam, è un torneo lungo nel quale bisogna soprattutto carburare partita dopo partita, fino ad arrivare al top della forma nelle sue fasi finali. Scopriremo presto quello che succederà oggi nella diretta di Sinner Kotov, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sui suoi aspetti principali.

DIRETTA SINNER KOTOV: ALTRO MATCH ABBORDABILE

La diretta di Sinner Kotov rappresenta per il nostro tennista un match abbordabile, che però non va sottovalutato: Pavel Kotov infatti ha saputo brillare nel corso di questo Roland Garros, prima rimontando Cameron Norrie e vincendo al quinto set e poi facendo fuori Stan Wawrinka, già campione a Parigi. Certamente il britannico non è un fenomeno sulla terra e Wawrinka ha 39 anni e non è più quello di un tempo, ma questo non sminuisce del tutto le vittorie di un Kotov che aveva fatto bene anche nel precedente torneo di Lione, raggiungendo i quarti grazie alle vittorie su due specialisti della terra come Pedro Cachin e Alexandre Muller, prima di arrendersi ad Alexander Bublik.

Ovviamente va specificato che Sinner parte nettamente favorito: la testa di serie numero 2 del tabellone punta il titolo al Roland Garros 2024 e dunque questo match di terzo turno, contro un giocatore che non è testa di serie, non può spaventarlo. Dovrà stare attento l’azzurro, questo sì perché le insidie si nascondono ovunque come Sinner ha imparato lo scorso anno al secondo turno; tuttavia ci aspettiamo che Jannik raggiunga gli ottavi del Roland Garros 2024 e magari anche con una brillante vittoria in tre set, poi eventualmente vedremo in che condizioni l’altoatesino arriverà nella seconda settimana dello Slam di Parigi.











