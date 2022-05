Diretta Sinner McDonald/ Streaming video tv: terzo turno Roland Garros 2022

DIRETTA SINNER MCDONALD: LA GIORNATA AL ROLAND GARROS 2022 APRE CON QUESTO MATCH

La diretta di Sinner McDonald caratterizzerà la prima parte della giornata di oggi, sabato 28 maggio, per il terzo turno del Roland Garros 2022. Si giocherà sul campo Simonne Mathieu che è il terzo per importanza al Roland Garros e la migliore notizia è che Sinner McDonald sarà la prima partita in programma qui, di conseguenza l’orario è già ben definito: via alla diretta già alle ore 11.00, appunto ad apertura della giornata nel prestigioso torneo del Grande Slam a Parigi.

Dopo l’esordio positivo contro lo statunitense Bjorn Fratangelo nel primo turno, il nostro Jannik Sinner ha battuto nel secondo turno anche lo spagnolo Roberto Carballes Baena anche se forse con qualche sofferenza di troppo. Oggi Sinner parte naturalmente di nuovo favorito contro l’avversario che il sorteggio gli ha messo di fronte: parliamo di un altro tennista statunitense, il classe 1995 Mackenzie McDonald che arrivando al terzo turno ha già ottenuto il suo meraviglioso risultato in carriera al Roland Garros. Speriamo allora che vada tutto liscio nella diretta di Sinner McDonald, perché eventuali imprevisti vorrebbero dire che la partita diventerà più complicata del previsto.

DIRETTA SINNER MCDONALD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL ROLAND GARROS 2022

La diretta tv di Sinner McDonald potrebbe essere garantita da uno dei due canali di Eurosport: da capire quale e se ci sarà spazio per le immagini a dire il vero, perché siamo sul campo Simonne Mathieu e dipenderà anche dall’eventuale contemporanea con altri match più importanti. Ad ogni modo bisognerà selezionare Eurosport o Eurosport 2, ricordando che questa emittente fa parte anche del pacchetto DAZN e dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire il match Sinner McDonald al Roland Garros 2022 anche in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Infine, sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER MCDONALD, ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner McDonald per il terzo turno al Roland Garros 2022 ripropone un discorso sul momento di Jannik. Fino a questo momento la stagione 2022 dell’altoatesino ha vissuto di alti e bassi: l’altoatesino certamente ha mantenuto buoni standard ma è uscito dalla Top Ten a causa di risultati non esattamente brillanti, ha avuto qualche problema fisico e soprattutto non riesce ancora a competere ad armi pari contro i big delle generazioni precedenti. Stiamo forse cercando il pelo nell’uovo, ma è chiaro che questo dettaglio sia fondamentale per fare l’ultimo salto di qualità. Per intenderci, è quello che sta riuscendo a Carlos Alcaraz, che si è preso quindi il simbolico ma significativo ruolo di leader fra tennisti nati nel Terzo Millennio.

Ricordiamo che Jannik Sinner sta anche affrontando un passaggio delicato, cioè la decisione di cambiare coach separandosi dallo storico allenatore Riccardo Piatti dopo otto anni, praticamente l’intera carriera per un ragazzo ancora così giovane; anche questa mossa ha l’obiettivo che abbiamo già indicato, cioè arrivare a fare il definitivo salto di qualità che lo faccia davvero giungere a essere un concreto candidato per vincere gli Slam. Tra poco vivremo la diretta di Sinner McDonald al Roland Garros 2022, partita che obiettivamente non è tra quelle “critiche”: bisogna vincere per poi cercare nei prossimi turni di sfatare il tabù contro i big…











