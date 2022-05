Diretta Sinner Fratangelo/ Roland Garros 2022 streaming video tv: esordio azzurro!

DIRETTA SINNER FRATANGELO ROLAND GARROS 2022: ESORDIO PER L’AZZURRO!

Sinner Fratangelo vale per il primo turno al Roland Garros 2022: l’altoatesino fa il suo esordio nel torneo dello Slam martedì 24 maggio, del tutto intenzionato a vendicare le due ultime apparizioni nello Slam di Parigi. Che Jannik Sinner vedremo in campo oggi? Da capire: la sua stagione, possiamo dirlo, non è iniziata nel migliore dei modi anche a causa di qualche problema fisico che ne ha limitato l’ascesa, tanto che quella Top Ten raggiunta in maniera brillante è stata immediatamente abbandonata. È un Sinner che, diciamolo pure, va a caccia di certezze pur nella consapevolezza di avere l’età dalla sua parte, e che oggi comunque parte favorito.

Diretta Roland Garros 2022/ Bronzetti Ostapenko streaming video tv: partite al via!

Il suo avversario è Bjorn Fratangelo, statunitense di 28 anni il cui cognome tradisce origini italiane: il padre infatti è del Molise ma lui è nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, ed è un giocatore che non è mai riuscito a entrare nei primi 100 al mondo secondo il ranking Atp, pur se non manca di esperienza. Nella diretta di Sinner Fratangelo ci aspettiamo allora che l’azzurro vinca la partita e si prenda il secondo turno al Roland Garros 2022, ma quando si gioca sulla terra rossa e la distanza dei cinque set non si può mai davvero dire… la parola tra poco passerà al campo.

Diretta Roland Garros 2022/ Video streaming tv: Djokovic senza problemi

DIRETTA SINNER FRATANGELO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA AL ROLAND GARROS 2022

La diretta tv di Sinner Fratangelo al Roland Garros 2022 viene fornita da uno dei due canali di Eurosport: se quello principale rappresenta un appuntamento anche in chiaro sui canali tradizionali del vostro televisore, per il secondo vi dovrete necessariamente riferire alla televisione satellitare di Sky, e dunque sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo che Eurosport è un’emittente la cui visione viene fornita anche da DAZN: anche per seguire le immagini da questa piattaforma, in diretta streaming video di Sinner Fratangelo e del Roland Garros 2022 attraverso dispositivi compatibili, bisognerà comunque essere abbonati al servizio.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022/ Fognini al secondo turno: netta vittoria su Popyrin

DIRETTA SINNER FRATANGELO ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Sinner Fratangelo, il match con il quale il nostro tennista fa l’esordio al Roland Garros 2022. I due non si sono mai incrociati in precedenza, dunque sarà un match inedito e anche questo potrebbe essere un fattore, perché non è inconsueto che in un primo scontro sia il giocatore sulla carta sfavorito a potersi prendere un vantaggio. Oggi però Fratangelo è numero 186 del ranking Atp: naturalmente le classifiche sono sempre relative e possono essere condizionate da infortuni, risultati rispetto alla stagione precedente e altro ancora, ma di sicuro non si può non notare come tra lo statunitense e Sinner ci siano ben 174 posizioni.

Jannik come detto non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma anche in questo caso il discorso andrebbe approfondito: il punto è che forse in tanti si aspettavano un Sinner roboante e in grado di vincere qualche torneo importante (che ancora gli manca in carriera), ma anche la separazione da Riccardo Piatti dopo 8 anni ha certamente detto la sua sul processo di crescita del giocatore. Che ora nel Roland Garros 2022 cercherà la consacrazione: vedremo come andranno le cose nella diretta di Sinner Fratangelo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA