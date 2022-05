Diretta Sinner Carballes Baena/ Roland Garros streaming video tv, per il 2° turno!

DIRETTA SINNER CARBALLES BAENA ROLAND GARROS 2022: 2° TURNO DELLO SLAM!

Sinner Carballes Baena è un match che, in programma giovedì 26 maggio, si gioca per il secondo turno del Roland Garros 2022. Dopo l’esordio positivo contro Bjorn Fratangelo, il nostro Jannik Sinner procede la sua corsa nel torneo dello Slam che due anni fa lo aveva visto arrivare ai quarti di finale, e che nelle ultime due edizioni si è interrotto con una doppia sconfitta subita da un certo Rafa Nadal. Oggi Sinner parte naturalmente favorito contro l’avversario che il sorteggio gli ha messo di fronte: parliamo del ventinovenne spagnolo Roberto Carballes Baena, nato nelle Canarie e che per arrivare al secondo turno del Roland Garros 2022 ha vinto una maratona al quinto set contro Oscar Otte, salendo 2-0 e poi rischiando la frittata.

Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sinner Carballes Baena, nella speranza che l’azzurro faccia strada al Roland Garros 2022 confermando la sua crescita, pur in un 2022 che al momento non lo ha visto particolarmente brillante (c’entrano anche gli infortuni) e nel quale di conseguenza va a caccia di riscatto, sapendo che arrivare in fondo a uno Slam potrebbe essere il classico punto di non ritorno all’interno di una carriera comunque ancora giovanissima. Il campo tra poco darà il suo responso circa il match in questione…

DIRETTA SINNER CARBALLES BAENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL ROLAND GARROS 2022

La diretta tv di Sinner Carballes Baena potrebbe essere garantita da uno dei due canali di Eurosport: da capire quale e se ci sarà spazio per le immagini a dire il vero, perché siamo sul campo numero 6 e dipenderà anche dall’eventuale contemporanea con altri match più importanti. Ad ogni modo bisognerà selezionare Eurosport o Eurosport 2, ricordando che questa emittente fa parte anche del pacchetto DAZN e dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire il match di Sinner Carballes Baena al Roland Garros 2022 anche in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Infine, sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER CARBALLES BAENA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Sta per arrivare il momento della diretta di Sinner Carballes Baena, il match valido per il secondo turno al Roland Garros 2022. Fino a questo momento la stagione dell’altoatesino ha vissuto di alti e bassi: chi si aspettava la grande esplosione può sostanzialmente dirsi deluso, perché l’altoatesino certamente ha mantenuto buoni standard ma è uscito dalla Top Ten a causa di risultati non esattamente brillanti, ha avuto qualche problema fisico (nei due Masters 1000 degli Stati Uniti ha dovuto dare forfait) e soprattutto, ancora una volta, ha mostrato quello che attualmente è il suo grande limite, ovvero quello di non riuscire a competere ad armi pari contro i big delle generazioni precedenti.

Un problema questo che hanno esposto Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas: due nomi dunque senza i quali c’è bisogno di scomodare Rafa Nadal (che fa storia a sé, naturalmente) e che anche negli ultimissimi incroci contro Sinner hanno fatto vedere che la distanza è netta, anche a livello mentale e di approccio tattico ai match. Anche per questo evidentemente il buon Jannik ha a un certo punto deciso di cambiare coach, separandosi dallo storico allenatore Riccardo Piatti dopo otto anni; giustamente, arrivato a un certo livello anche lui ha bisogno di cercare altro, ovvero appunto il salto di qualità che lo faccia davvero giungere a essere un concreto candidato per vincere gli Slam. Tra poco vivremo quindi la diretta di Sinner Carballes Baena al Roland Garros 2022, e staremo a vedere quello che succederà…











