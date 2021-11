Diretta Sinner Medvedev/ Atp Finals 2021 streaming video Rai 2, orario match (tennis)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV ATP FINALS 2021: MIRACOLO AZZURRO?

Sinner Medvedev è il match che, alle ore 21:00 di giovedì 18 novembre, si gioca alle Atp Finals 2021: al Pala Alpitour di Torino siamo arrivati alla terza giornata del gruppo rosso, quella che deciderà i due semifinalisti al Master di tennis maschile. Alle ore 14:00 la giornata sarà inaugurata da Zverev Hurkacz; i destini di Jannik Sinner, il più giovane esordiente a vincere un match alle Atp Finals 2021, passeranno naturalmente da una sua eventuale vittoria contro Daniil Medvedev ma anche dal risultato che Alexander Zverev centrerà contro Hubert Hurkacz, che è quasi eliminato ma ha ancora una flebile speranza.

Diciamolo subito: non sarà facile incastrare tutto, ma sicuramente il Sinner ammirato martedì sera è un giocatore capace di prendersi la semifinale, già entrato in Top Ten (ora ne è uscito, ma conta poco) e in crescita costante, in grado di rivaleggiare con i migliori. La diretta di Sinner Medvedev sarà poi un match esaltante in termini assoluti, quindi ce lo dovremo godere al netto dell’esito; vedremo quindi cosa succederà nella giornata delle Atp Finals 2021 a Torino, sperando naturalmente che un italiano arrivi in semifinale…

DIRETTA SINNNER MEDVEDEV ATP FINALS 2021: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv di Sinner Medvedev, e dunque delle Atp Finals 2021, è in chiaro per tutti visto che il torneo di tennis viene trasmesso su Rai Due; ci sarà ovviamente la possibilità di seguire i match del giorno anche in mobilità su sito o app di Rai Play. L’alternativa riguarda gli abbonati alla televisione satellitare, perché le Atp Finals 2021 sono anche su Sky Sport Uno (canale al numero 201 del decoder); in questo caso il servizio di diretta streaming video, sempre senza costi aggiuntivi, viene garantito dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SINNER MEDVEDEV FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per capire se Sinner Medvedev possa regalare la semifinale all’altoatesino bisogna ovviamente fare un po’ di conti. In questo momento il gruppo rosso è comandato dal russo: due vittorie e 4-2 nei set, mentre con una vittoria a testa troviamo appunto Sinner e Zverev, che di fatto si sono già scontrati con vittoria del tedesco, che però ha battuto quel Matteo Berrettini di cui il più giovane connazionale ha poi preso il posto. Il regolamento dice qui che si contano i set (e dunque abbiamo Zverev a 3-2 e Sinner a 2-2) ma non i game, cosa che può aiutare Jannik; infine, ecco Hurkacz in fondo alla classifica con zero vittorie, un set vinto e quattro persi.

Il polacco, di fatto, è eliminato ma può fare un bel favore a Sinner: battendo Zverev infatti porterebbe l’azzurro in semifinale, chiaramente se quest’ultimo dovesse avere la meglio su Medvedev. In caso di sconfitta Sinner sarebbe fuori: anche con un 1-2, anche se Hurkacz vincesse 2-0. Il dato infatti direbbe 3-4 nei set per l’altoatesino e così sarebbe anche per il polacco e Sascha, ma la formula delle Atp Finals 2021 (giustamente, aggiungiamo) stabilisce che chi ha giocato un match in meno sia in svantaggio a parità di set vinti e persi. Dunque, la diretta di Sinner Medvedev concede di fatto un solo risultato, con Jannik che avrà quantomeno il vantaggio di scendere in campo conoscendo il risultato dell’altra partita.



