Diretta Sinner Hurkacz/ Atp Finals streaming video Rai 2: in campo l’azzurro (tennis)

DIRETTA SINNER HURKACZ ATP FINALS 2021: IN CAMPO L’AZZURRO!

Sinner Hurkacz si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 novembre: alle Atp Finals 2021 (al PalaAlpitour di Torino) questa partita è valida per la seconda giornata nel gruppo rosso, dove nel pomeriggio Daniil Medvedev ha battuto Alexander Zverev salendo a due vittorie, ma allo stesso tempo lasciando per strada un altro set – per contro però il tedesco ne ha preso uno che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Fino all’ultimo c’è stata incertezza su chi avrebbe proseguito la corsa a Torino: come sappiamo, Matteo Berrettini è stato costretto al forfait nel corso del match di domenica sera contro Zverev, e le sue condizioni sembravano francamente contrarie a un ritorno in campo.

Diretta/ Atp Finals 2021 Medvedev Zverev (6-3 6-7 7-6): seconda vittoria per il russo

Lo stesso Sascha lo aveva salutato dandogli appuntamento al prossimo anno e le sensazioni – lacrime comprese – erano decisamente negative, ma poi il romano si è allenato anche oggi e le sue sensazioni sono state positive; intanto Jannik Sinner, prima riserva, rimaneva pronto in attesa degli eventi. Alla fine l’annuncio ufficiale è arrivato: il match che presentiamo è la diretta di Sinner Hurkacz e dunque a giocare alle Atp Finals 2021 è l’altoatesino dopo che Berrettini si è convinto a ritirarsi definitivamente, e vedremo se resterà in corsa per un posto in semifinale che certamente non è abbordabile, ma sempre ampiamente alla portata per quella che è la formula del Master di tennis maschile.

Diretta Atp Finals 2021/ Rublev si vendica di Tsitsipas: il russo domina (6-4 6-4)

DIRETTA XX HURKACZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH ALLE ATP FINALS 2021

Ricordiamo che la diretta tv di XX Hurkacz alle Atp Finals 2021 sarà trasmessa anche dalla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Due, in chiaro per tutti e con la possibilità della mobilità visitando senza costi sito o app di Rai Play. Le Atp Finals 2021 sono però anche sulla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque assistere a XX Hurkacz su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, attivabile su PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Berrettini Zverev (6-7 0-1): Atp Finals 2021, Matteo dà forfait in lacrime

DIRETTA XX HURKAZC ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sinner Hurkacz alle Atp Finals 2021, dobbiamo chiaramente ricordare quanto accaduto fino a qui nel gruppo rosso. Il polacco ha perso all’esordio contro Medvedev ma riuscendo a strappargli un set (il primo, al tie break) mentre Berrettini prima di dare forfait (e dunque perdere 0-2) era sotto 6-7 0-1 contro Zverev, ma in questo caso il computo dei game è stato cancellato. Dunque, Medvedev comanda con due vittorie e zero sconfitte, 4-2 nei set e 37-30 nei game; Zverev ha una vittoria e una sconfitta con 16-19 nei giochi vinti/persi e 3-2 nei set.

Hurkacz attualmente si trova a zero vittorie, 1-2 nei set e 14-18 nei game. Situazione tutta in divenire: dal lato azzurro, i due set che Medvedev ha lasciato per strada possono essere un’ottima notizia ma, girando il discorso, quelli che Zverev e Hurkacz hanno messo in bacheca nei match persi spostano eventualmente l’asticella dalla loro parte. La verità è che la corsa alla semifinale è del tutto aperta, e allora vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Sinner Hurkacz, sicuramente un appuntamento molto importante alle Atp Finals 2021 al Pala Alpitour di Torino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA