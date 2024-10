DIRETTA SINNER MEDVEDEV ATP SHANGHAI 2024: CI RISIAMO!

Con la diretta Sinner Medvedev entriamo nel match numero 14 tra questi due giocatori, che sono in campo alle ore 9:00 (italiane) di giovedì 10 ottobre per i quarti del torneo Atp Shanghai 2024: una rivalità straordinaria e anche parecchio equilibrata, anche se nelle ultime sfide è stato Jannik Sinner a fare la parte del leone. La diretta Sinner Medvedev, pensate, si gioca per la quinta volta soltanto nel 2024, ma anche la decima contando gli ultimi due anni; è dunque diventata una classica, una rivalità che Daniil Medvedev ha dominato prima che Sinner trovasse finalmente la chiave per avere ragione del russo e batterlo sei volte negli ultimi sette incroci.

Oggi naturalmente si resetta tutto: nei quarti dell’Atp Shanghai 2024 la posta in gioco è parecchio alta, si tratta pur sempre di un Masters 1000 che Medvedev, che sa essere dominante su questi campi, ha già vinto anche se stiamo parlando di cinque anni fa, mentre Sinner potrebbe mettere in bacheca il quarto 1000 diverso e il terzo in questa stagione assolutamente straordinaria. Vedremo cosa succederà nella diretta Sinner Medvedev, intanto possiamo ricordare che l’azzurro si è qualificato ai quarti battendo Ben Shelton soffrendo parecchio, mentre il russo ha fatto fuori Stefanos Tsitsipas.

SINNER MEDVEDEV: COME VEDERE IL MATCH ATP SHANGHAI 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per quanto riguarda le informazioni sulla diretta tv di Sinner Medvedev, dobbiamo ricordare che il torneo Atp Shanghai 2024 viene mandato in onda dalla televisione satellitare, in particolar modo su Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) che è il canale dedicato a questo sport lungo l’arco della stagione. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire il match dei quarti di finale anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi; l’opzione della mobilità è garantita anche dalla piattaforma Now Tv, anche in questo caso dopo aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: UNA SFIDA INFINITA

Con la diretta Sinner Medvedev ci apprestiamo dunque a vivere l’ennesimo capitolo di una sfida infinita: solitamente, e con più di una ragione, si identifica in Carlos Alcaraz il grande rivale di Sinner e questo è vero anche anagraficamente e pensando agli anni che verranno, ma intanto il numero 1 Atp ha giocato più volte contro il russo e, come già detto, i quarti dell’Atp Shanghai 2024 rappresenteranno il quattordicesimo incrocio tra questi due giocatori. Sinner ha sempre riconosciuto a Medvedev il merito indiretto di averlo costretto e spinto a migliorare, perché il russo lo ha battuto sei volte nei primi sei incroci; la chiave di volta è stata naturalmente quella meravigliosa finale degli Australian Open.

Sotto di due set e palesemente in crisi, Sinner ha trovato chissà come la forza per reagire e si è preso ribaltone epico, vittoria e primo Slam in bacheca. Da quel momento Medvedev ha patito le pene dell’inferno contro il nostro tennista, ma lo ha comunque battuto sul palcoscenico più importante che è quello di Wimbledon. In un match sulla distanza dei tre set ci sentiamo di dire che il favorito sia Sinner: questo ci dice la rivalità, nelle ultime sfide il numero 1 è arrivato anche a dominare contro il russo come ci dice la semifinale di Miami ma, anche se lì era un match a cinque, nei quarti degli Us Open poi vinti dall’altoatesino.