DIRETTA SINNER SHELTON ATP SHANGHAI 2024: PER UN ALTRO STEP!

La diretta Sinner Shelton rappresenta un bell’incrocio per gli ottavi di finale del torneo Atp Shanghai 2024: si gioca mercoledì 9 ottobre alle ore 6:30 di casa nostra, e bisogna dire che l’altoatesino torna in campo dopo ben tre giorni, perché il suo ultimo impegno è stato domenica (vittoria contro Tomas Martin Etcheverry) ma poi sulla città cinese si è abbattuta la pioggia che ha rallentato parecchio il programma, costringendo anche i giocatori nella parte bassa del tabellone a non avere il giorno di pausa, che solitamente è garantito nei Masters 1000. Sia come sia, oggi avremo la diretta Sinner Shelton: per Jannik Sinner si tratta dell’esatta replica di quanto è accaduto un anno fa.

L’azzurro aveva infatti incrociato le armi con Ben Shelton negli ottavi di Shanghai; era la loro prima sfida e lo statunitense si era imposto con il risultato di 2-6 7-6 6-3, facendo subito vedere a tutti le sue grandi qualità. Da lì in avanti ha sempre vinto Sinner, che dunque anche oggi nel torneo Atp Shanghai 2024 sarà del tutto intenzionato a vendicarsi di quella sconfitta, cosa che gli permetterebbe anche di guadagnare punti per la classifica mondiale e proseguire la corsa verso il settimo titolo stagionale. Vedremo cosa succederà nella diretta Sinner Shelton, che possiamo ancora analizzare aspettandone l’inizio.

DIRETTA SINNER SHELTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP SHANGHAI 2024

Naturalmente l’appuntamento in tv con la diretta Sinner Shelton è quello del torneo Atp Shanghai 2024 che, come ormai sappiamo, viene mandato in onda dalla televisione satellitare: di conseguenza dovrete essere abbonati al servizio e il canale di riferimento sarà come sempre Sky Sport Tennis, che è dedicato a questo sport ed è al numero 203 del decoder. L’alternativa rimane quella della diretta streaming video, con due opzioni: gli abbonati Sky potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, oppure bisognerà sottoscrivere uno specifico abbonamento alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA SINNER SHELTON ATP SHANGHAI 2024: UNA SFIDA TOSTA

Verso la diretta Sinner Shelton possiamo dunque dire che il nostro numero 1 si è presentato al torneo Atp Shanghai 2024 con la chiara intenzione di vincerlo; nella settimana precedente Sinner ha raggiunto la finale a Pechino ma ha perso contro Carlos Alcaraz, ma ha conservato intatta la straordinaria statistica che lo ha visto almeno ai quarti di ogni singolo torneo cui abbia preso parte quest’anno. Il tutto con la spada di Damocle della possibile squalifica per doping; un caso che purtroppo non si è ancora chiuso, ma nel frattempo Sinner gioca e vince e speriamo possa farlo anche oggi, anche se la sfida non si prospetta semplicissima.

Certamente l’altoatesino dovrà elevare il suo livello di gioco rispetto alla precedente partita contro Etcheverry: in quel caso Sinner ha perso il primo set al tie break per poi risalire la corrente e rimontare, ma contro un giocatore come Shelton le cose potrebbero andare diversamente. Possiamo pacificamente dire che questa versione asiatica dell’azzurro non sia la più brillante che abbiamo potuto ammirare in stagione, ma ormai Sinner ha raggiunto un livello tale per cui sa vincere i match anche solo accelerando nel momento giusto. Ora, non sempre la cosa funziona – per l’appunto – ma tra poco scopriremo cosa succederà nella diretta Sinner Shelton.