Diretta Medvedev Zverev/ Streaming video tv: semifinale show! (Australian Open 2024, 26 gennaio)

DIRETTA MEDVEDEV ZVEREV: SEMIFINALE SHOW AGLI AUSTRALIAN OPEN 2024!

Medvedev Zverev è una delle due semifinali agli Australian Open 2024: si gioca venerdì 26 gennaio, naturalmente sulla Rod Laver Arena, ed è un grande incrocio che determinerà il semifinalista di questo Slam del Melboure Park. Sarebbe la prima volta per Alexander Zverev, che qui in semifinale era già stato quattro anni fa: stessa stagione di una finale degli Us Open che ancora grida vendetta per come è stata persa contro Dominic Thiem, soprattutto perché poi il tedesco in una finale Major non è più tornato ma, se non altro, due giorni fa ha battuto Carlos Alcaraz sostanzialmente dominandolo, non fosse per un passaggio a vuoto che gli è costato il terzo set e il rischio gravissimo di sprofondare nei dilemmi mentali.

Daniil Medvedev invece lo Slam lo ha vinto, proprio a New York l’anno seguente il crollo di Zverev: in quell’occasione il russo aveva cancellato il Grande Slam di calendario a Novak Djokovic e tutto lasciava intendere un dominio negli anni a venire, invece Medvedev ha perso le altre grandi finali raggiunte (due agli Australian Open) pur rimanendo sempre sulla breccia e incamerando altri titoli importanti. Per arrivare a questa semifinale ha avuto bisogno di cinque set per domare Hubertk Hurkacz; la diretta di Medvedev Zverev agli Australian Open 2024 ci attende e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il giocatore vincitore.

MEDVEDEV ZVEREV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DEGLI AUSTRALIAN 2024

La diretta tv di Medvedev Zverev, semifinale agli Australian Open 2024, è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere il match, tecnicamente su Eurosport ma con possibile incursione su Eurosport 2 a seconda della programmazione, ricordando comunque che i due canali sono disponibili ai numeri 210 e 211 del decoder di Sky Sport, dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA MEDVEDEV ZVEREV AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Il primo dato da riferire verso la diretta di Medvedev Zverev è curioso: i due si sono incrociati per ben 18 volte, ma la semifinale degli Australian Open 2024 sarà la prima di sempre in uno Slam. Il bilancio parla a favore di Medvedev, 11-7; il russo ha vinto gli ultimi due incroci, cinque degli ultimi sei e dieci degli ultimi dodici, in precedenza invece era 5-1 Zverev e anche questo serve (sia pur relativamente) per ricordare che Sasha ha avuto un impatto immediato nel circuito Atp ma poi si è come “fermato”, rimanendo un giocatore ottimo ma incapace di andare a prendersi la gloria vera e contendere gli Slam ai Big Three e il resto della concorrenza.

Medvedev è venuto fuori dopo, ma è stato roboante nella sua crescita: il russo si può riassumere nel suo stile di gioco, sostanzialmente non troppo spettacolare o variegato ma tremendamente efficace, con un dritto “spadellato” che è il punto di forza. Davvero difficile dire chi sia il vero favorito nella diretta di Medvedev Zverev: la speranza è che ne venga fuori una battaglia ai cinque set, il fatto che non ci sia un testa a testa su questa distanza rende ancora più incerto il pronostico ma, se vogliamo, tra semifinali e finali il conto del bilancio è 4-0 in favore di Medvedev, tre volte nei Masters 1000 e una nella Atp Cup. Adesso però si gioca una semifinale Slam, che comunque rimane qualcosa di diverso…











