DIRETTA SINNER MEDVEDEV/ Finale Miami Open 2023 video streaming tv: parla Jannik

DIRETTA SINNER MEDVEDEV, FINALE MIAMI OPEN 2023: PARLA JANNIK

Cresce l’attesa per la diretta di Sinner Medvedev, ma dobbiamo ancora attendere un po’ per la finale del Miami Open 2023: di conseguenza, può essere molto interessante rileggere adesso le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale contro Carlos Alcaraz, una bella impresa contro lo spagnolo con il quale Sinner potrebbe dare vita a una longeva rivalità. L’altoatesino aveva commentato a caldo con queste parole: “Abbiamo giocato ad altissimo livello. Io ho cercato di fare del mio meglio: nel terzo set l’ho visto un po’ in difficoltà.

Abbiamo lottato fino all’ultimo, abbiamo cercato entrambi di giocare un tennis aggressivo: oggi ho vinto io e sono davvero contento”. Il pensiero di Jannik Sinner era andato anche a colui che lo attende nella finale di oggi, cioè il russo Daniil Medvedev: “Sono contento di riaffrontarlo di nuovo, non vedevo l’ora. Sarà differente da Rotterdam perché qui le condizioni sono molto diverse. Certamente sono pronto a fare qualche cambiamento comunque su questo campo mi trovo molto bene”. Ci resta da scoprire soltanto che cosa succederà… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE MIAMI OPEN 2023

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Medvedev, finale del Miami Open 2023, sarà trasmessa su Sky Sport Tennis, canale numero 205 della piattaforma satellitare, naturalmente riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere anche alla diretta streaming video di Sinner Medvedev grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Va poi detto che sul sito ufficiale del torneo troverete tutte le informazioni utili come il tabellino statistico del match aggiornato in tempo reale.

SINNER MEDVEDEV, FINALE MIAMI OPEN 2023: SOGNO AZZURRO!

Oggi domenica 2 aprile è il giorno della diretta di Sinner Medvedev: la finale del Miami Open 2023, secondo torneo Masters 1000 della stagione del tennis, avrà luogo sul cemento della metropoli della Florida alle ore 19.00 italiane, quindi sarà un appuntamento ottimo anche per tutti gli appassionati italiani di tennis, che potranno tifare per il nostro Jannik Sinner in una finale di lusso contro il russo Daniil Medvedev, che in semifinale ha vinto il derby contro Karen Khachanov mentre l’altoatesino si è imposto al termine di una meravigliosa battaglia contro Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ha dunque confermato il feeling con il Miami Open, nel quale il tennista italiano era giunto in finale già due anni fa, perdendo poi contro il polacco Hubert Hurkacz. Adesso ci riprova, sperando che il secondo tentativo vada meglio: per Jannik Sinner sarebbe l’ottavo titolo nel circuito Atp, il primo Masters 1000 e varrebbe la posizione numero 6 nel ranking mondiale, che sarebbe la sua migliore di sempre. Anche per Daniil Medvedev sarebbe la prima vittoria a Miami, ma nel suo palmares ci sono già uno Us Open, un Master di fine anno e altri quattro Masters 1000: il pronostico è comunque aperto, staremo a vedere quali emozioni saprà regalarci la diretta di Sinner Medvedev, grande finale del Miami Open 2023.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV, FINALE MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Sinner Medvedev, presentiamo il cammino verso la finale del Miami Open 2023 dei due avversari. Il nostro Jannik Sinner, testa di serie numero 10, ha debuttato al secondo turno eliminando in due set il serbo Laslo Djere e stesso risultato ha conseguito al terzo turno, contro il bulgaro Grigor Dimitrov in questo caso. Al quarto turno ecco un’altra netta affermazione e contro un big come il russo Andrej Rublev, poi ai quarti di finale il successo sempre in due set sul finlandese Emil Ruusuvuori, infine ecco il capolavoro di Jannik Sinner (finora) in questi Miami Open 2023, cioè la vittoria in rimonta in tre set contro Carlos Alcaraz per approdare in finale.

Dall’altra parte del tabellone, la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev aveva debuttato vincendo in due set al secondo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, poi il ritiro dello slovacco Alex Molcan gli ha spianato la strada nel terzo turno. In seguito, Medvedev ha vinto in due set al quarto turno contro il francese Quentin Halys e lo stesso ha fatto ai quarti contro il sorprendente qualificato statunitense Christopher Eubanks, prima di soffrire maggiormente per vincere in semifinale in tre combattuti set il derby russo contro Karen Khachanov. Il Miami Open 2023 oggi chi incoronerà re con la diretta di Sinner Medvedev?











