DIRETTA SINNER MEDVEDEV/ Video streaming tv: Jannik vuole il bis! (finale Atp Vienna 2023, 29 ottobre)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Sinner Medvedev, possiamo osservare che la finale del torneo Atp Vienna 2023 vanta ben sette precedenti, tra i quali uno proprio nella capitale austriaca l’anno scorso, quando però questa sfida ebbe luogo ai quarti di finale e Medvedev vinse con un netto 6-4, 6-2. Dodici mesi dopo, Jannik Sinner come minimo è già arrivato due passi più in alto, vedremo se riuscirà a completare l’opera come ad inizio mese a Pechino. Dobbiamo aggiungere che a lungo Daniil Medvedev è stato la bestia nera per l’altoatesino, che infatti aveva sempre perso nei primi sei incontri con il tennista russo.

Questi, dalla sfida a Marsiglia nell’ormai lontano febbraio 2020, quando stava per scoppiare la pandemia di Covid, fino all’aprile di quest’anno, quando la finale del Miami Open andò a Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-3. Ecco allora che la vittoria di Pechino, oltre a dare il trionfo nel torneo cinese, per Jannik Sinner ha avuto il sapore speciale della prima volta. Da notare che i due non si sono ancora mai affrontati a livello Slam, il palcoscenico più prestigioso restano ancora le Finals del 2021 a Torino, con pazzo successo di Medvedev per 6-0, 6-7 (5), 7-6 (8). Chissà se i due si incroceranno anche quest’anno in Piemonte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP VIENNA 2023

La diretta tv di Sinner Medvedev, finale del torneo Atp Vienna 2023, è disponibile sui canali della televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento esclusivo per gli abbonati a Sky Sport, come spesso succede quando parliamo di tornei di categoria 500 nel tennis. Il match Sinner Medvedev potrà essere seguito anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; ricordiamo che su erstebamk-open.com, il sito ufficiale dell’Atp Vienna 2023, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SINNER MEDVEDEV: FINALE A VIENNA

Sinner Medvedev, in diretta dalla Wiener Stadthalle della capitale austriaca, è la finale del torneo Atp Vienna 2023 e il migliore epilogo possibile per questo ATP 500 che vedrà sfidarsi per il titolo le prime due teste di serie, appunto con la diretta di Sinner Medvedev che sarà in programma alle ore 14.00, fra il russo che è il numero 1 del seeding e l’azzurro numero 2 del torneo Atp Vienna 2023, che ci ha già riservato tante partite bellissime e ora culminerà con la finale che, almeno numeri alla mano, era la migliore possibile. Il livello finora è stato molto alto, come spesso non succede nemmeno in appuntamenti più prestigiosi, soprattutto verso il finale della stagione.

Sono quindi segnali molto importanti anche verso le ATP Finals, cioè il Master di fine anno che si disputerà a Torino e che avrà per questo motivo Jannik Sinner nei panni dell’osservato speciale. Per il momento possiamo ricordare che si ripropone a meno di un mese di distanza la finale Sinner Medvedev, come già era stato all’inizio di ottobre a Pechino, con meravigliosa vittoria dell’altoatesino in due intensi set, entrambi terminati al tie-break. Adesso di nuovo Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev, uno degli avversari che finora gli ha dato maggiormente fastidio in carriera: se però arrivasse la seconda vittoria consecutiva, i rapporti di forza comincerebbero a cambiare. Un motivo in più per seguire con attenzione la diretta di Sinner Medvedev…

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sinner Medvedev possiamo ricordare che l’altoatesino nel corso di questo torneo Atp Vienna 2023 ha debuttato con una combattuta vittoria nel match contro Ben Shelton, cogliendo così la rivincita della sconfitta subita a Shanghai contro lo statunitense. In seguito è arrivata la netta vittoria nel derby italiano contro Lorenzo Sonego agli ottavi di finale, mentre venerdì sera ecco il successo molto convincente contro un avversario scomodo come l’altro statunitense Frances Tiafoe nei quarti. Infine, ieri Jannik Sinner ha battuto per 7-5, 7-6 (5) Andrey Rublev con una grande rimonta nel primo set e il tie-break decisivo nel secondo.

Il momento è quindi ottimo per il nostro tennista di punta: c’è stata la vittoria a Pechino, il pass per le Atp Finals di Torino è in tasca e Jannik Sinner ha pure raggiunto la posizione numero 4 del ranking mondiale Atp, ora si può sognare già qui a Vienna e speriamo anche a Parigi-Bercy e soprattutto al Master. Ci attende però un pomeriggio di lusso in compagnia della diretta di Sinner Medvedev, perché naturalmente il russo è uno dei big del circuito mondiale. Ricordiamo allora che Daniil Medvedev finora ha eliminato il francese Fils, il bulgaro Dimitrov, il proprio connazionale Khachanov ed infine il greco Tsitsipas sulla strada verso la finale, che cosa succederà nell’atto decisivo a Vienna?











