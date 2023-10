Diretta Sinner Rublev/ Risultato live, streaming video tv: la semifinale Atp Vienna 2023 (oggi 28 ottobre)

DIRETTA SINNER RUBLEV: SEMIFINALE A VIENNA

Sinner Rublev, in diretta dalla Wiener Stadthalle della capitale austriaca, sarà la seconda semifinale del torneo Atp Vienna 2023, in programma quindi dopo il match Medvedev Tsitsipas e in ogni caso non prima delle ore 15.30, eventualmente anche più tardi in base all’andamento della sfida fra il russo e il greco. In ogni caso, ci attende un pomeriggio di lusso in compagnia della diretta di Sinner Rublev e più in generale delle due semifinali del torneo Atp Vienna 2023, alle quali infatti sono approdate le prime quattro teste di serie, garantendo un livello altissimo che spesso non abbiamo nemmeno in appuntamenti più prestigiosi.

Per la precisione, ricordiamo che questo è un Atp 500, per cui saranno appunto 500 i punti in palio per chi trionferà domani nella finale; Jannik Sinner cerca il suo secondo titolo dell’anno in questa categoria di tornei, dopo il successo a Pechino appena poche settimane fa. La sfida con il russo Andrey Rublev è particolarmente intrigante, perché potrebbe esserci in palio anche la posizione numero 4 nella classifica mondiale, che attualmente è di Sinner con il russo alle sue spalle. Questo sarà quindi un ulteriore motivo per seguire con la massima attenzione un match che si annuncia in ogni caso di livello altissimo: che cosa ci dirà la diretta di Sinner Rublev?

DIRETTA SINNER RUBLEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP VIENNA 2023

La diretta tv di Sinner Rublev, semifinale del torneo Atp Vienna 2023, è disponibile sui canali della televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento esclusivo per gli abbonati a Sky Sport, come spesso succede quando parliamo di tornei di categoria 500 nel tennis. Il match Sinner Rublev potrà essere seguito anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; ricordiamo che su erstebamk-open.com, il sito ufficiale dell’Atp Vienna 2023, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER RUBLEV: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sinner Rublev possiamo ricordare che l’altoatesino nel corso di questo torneo Atp Vienna 2023 ha avuto un debutto non facile contro Ben Shelton, cogliendo comunque la vittoria che gli ha garantito la rivincita della sconfitta subita a Shanghai contro lo statunitense. In seguito è arrivata la netta vittoria nel derby italiano contro Lorenzo Sonego, infine ieri sera ecco un altro incrocio con gli Usa, con un successo molto convincente contro un avversario scomodo come Frances Tiafoe, al quale tuttavia Jannik Sinner ha lasciato solo sette game.

Il momento è infatti ottimo per il nostro tennista di punta: c’è stata la vittoria a Pechino, il pass per le Atp Finals di Torino è in tasca e Jannik Sinner ha pure raggiunto la posizione numero 4 del ranking mondiale Atp. Ci attende però un pomeriggio di lusso in compagnia della diretta di Sinner Rublev, perché naturalmente anche il russo Andrey Rublev è uno dei big del circuito mondiale, ieri nei quarti di finale ha vinto un bellissimo incontro con Alexander Zverev e insidia proprio l’altoatesino in classifica Atp, che cosa succederà a Vienna?











