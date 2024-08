DIRETTA SINNER MICHELSEN STREAMING: IL DEBUTTO DI JANNIK A CINCINNATI

Oggi mercoledì 14 agosto 2024 gli appassionati di tennis potranno seguire con la massima attenzione la diretta Sinner Michelsen, partita valida per il secondo turno del torneo Atp Cincinnati 2024 e debutto per il nostro Jannik Sinner, che ha ricevuto un bye al primo turno, come spetta alle prime otto teste di serie di questo Masters 1000 di tennis sul cemento dell’Ohio. Una prima annotazione circa la diretta Sinner Michelsen è per l’orario: sarà il secondo incontro sul suo campo dopo Tsitsipas Struff, potremmo dire quindi non prima delle ore 18.30 italiane, magari un pochino dopo.

Insomma, Jannik Sinner ci farà compagnia verso l’ora di cena della serata che precede il Ferragosto, ovviamente il principale tema d’interesse sarà legato alle condizioni fisiche del nostro primo numero 1 della storia, che ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi e poi ha avuto un percorso breve anche in Canada, dove ha perso diversi punti rispetto al trionfo dell’anno scorso. Adesso però la priorità è tornare ad alto livello superando le difficoltà fisiche e sicuramente sarà proprio questa la prima e principale risposta che ci dovrà dare la diretta Sinner Michelsen…

SINNER MICHELSEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv Sinner Michelsen farà parte della copertura del torneo Atp Cincinnati 2024, che essendo un Masters 1000 è trasmesso in Italia sui canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questo significa che sarà a pagamento anche la diretta streaming video Sinner Michelsen, fornita tramite il servizio Sky Go oppure sia Now TV.

DIRETTA SINNER MICHELSEN: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Sinner Michelsen ci sono dunque fatalmente le condizioni dell’altoatesino, che non sono mai state del tutto perfette fin dalla rinuncia agli Internazionali d’Italia, ormai tre mesi fa. I risultati sono stati globalmente molto buoni, dalla semifinale del Roland Garros ai quarti di Wimbledon passando per il successo ad Halle, però c’è da ritrovare il miglior Jannik Sinner, che dopo Londra ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi ed è uscito ai quarti di Montreal, prima tappa dell’estate in Nord America.

L’avversario odierno è lo statunitense Alex Michelsen, classe 2004 e numero 57 del mondo, talento quindi in crescita ma che al momento non dovrebbe causare particolari problemi a Jannik Sinner. Sarà comunque un bel test, anche perché Michelsen per arrivare fin qui ha già vinto tre partite a Cincinnati, qualificazioni comprese, quindi è sicuramente molto rodato. Che cosa scaturirà questa sera dalla diretta Sinner Michelsen?