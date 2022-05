Diretta Sinner Rublev/ Roland Garros 2022 streaming video tv: un ottavo di fuoco!

DIRETTA SINNER RUBLEV ROLAND GARROS 2022: PER UN POSTO NEI QUARTI!

La diretta di Sinner Rublev ci introduce agli ottavi del Roland Garros 2022: il nostro Jannik Sinner, arrivato fino a qui senza penare in maniera particolare, va a caccia di un posto nei quarti come era accaduto due anni fa, quando lo Slam di Parigi era stato posticipato in autunno per problemi legati alla pandemia di Coronavirus (e conseguente lockdown). Rimane quello il risultato migliore che Sinner abbia timbrato in questo torneo, e in generale nei Major; al Roland Garros è anche stato sfortunato, perché per due edizioni consecutive si è trovato di fronte un certo Rafa Nadal e non ha avuto molto margine per ottenere una vittoria.

DIRETTA/ Sinner McDonald (risultato finale 3-0): vittoria netta per Jannik!

Oggi la storia è diversa, o potrebbe esserlo: certo Andrey Rublev è uno dei migliori giocatori al mondo e anche sulla terra rossa sa farsi valere, ma Sinner lo ha battuto nelle ultime due uscite (recenti) e proprio su questa superficie, inoltre anche lui negli Slam non ha mai fatto il reale salto di qualità (anche se, Wimbledon a parte, i quarti li ha sempre raggiunti). Sarà un match sulla carta equilibrato e soprattutto bellissimo ma, volendo (giustamente) fare i tifosi del nostro tennista, possiamo dire che senza alcuna ombra di dubbio Sinner ha tutto per vincere e proseguire la sua strada nel Roland Garros 2022. Vedremo allora come andranno le cose nell’imminente diretta di Sinner Rublev…

Diretta/ Sinner Carballes Baena (risultato 3-6 6-4 6-4 6-3): l'azzurro al terzo turno

DIRETTA SINNER RUBLEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL ROLAND GARROS 2022

Ricordiamo che la diretta tv di Sinner Rublev per il Roland Garros 2022 sarà su Eurosport, che si occuperà ovviamente dei match principali del torneo: il canale è disponibile anche sulla vostra televisione, dunque l’appuntamento con l’ottavo di finale sarà in chiaro (in alternativa, gli abbonati Sky potranno utilizzare il loro decoder).

Come sempre l’emittente fa parte del pacchetto DAZN, dunque i clienti di questa piattaforma godranno della visione in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili; ricordiamo anche che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale con le statistiche del match, mentre altre informazioni utili potranno essere consultate sul portale www.atptour.com.

DIRETTA/ Sinner Tsitsipas (risultato finale 0-2): l'azzurro lotta ma viene eliminato!

DIRETTA SINNER RUBLEV ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Rublev si avvicina: il match al Roland Garros 2022 vale per gli ottavi di finale, e il nostro Jannik Sinner fino a questo momento non ha dovuto penare in modo particolare per arrivarci. Senza patemi l’esordio contro Bjorn Fratangelo, netta anche la vittoria nei confronti di Mackenzie McDonald; solo nel secondo turno l’altoatesino ha rischiato qualcosa, perché Roberto Carballes Baena gli ha strappato il primo set ed è andato vicino a prendersi anche il secondo, poi nel quarto ha avuto un break di vantaggio che avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose. Rublev invece ha sempre giocato quattro set: all’esordio contro il sudcoreano Soonwoo Kwon, nel secondo turno contro Federico Delbonis e infine due giorni fa, quando ha eliminato Cristian Garin.

Anche per lui il tabellone è stato particolarmente accomodante, anche se sicuramente Garin sulla terra rossa avrebbe potuto rappresentare una minaccia non da poco; adesso staremo a vedere, entrambi i giocatori devono ancora dimostrare di saper fare la reale differenza negli Slam e passare da “promesse” che però si fermano ad un certo punto a campioni in grado di sollevare il trofeo. Tra poco la diretta di Sinner Rublev, ottavo di finale del Roland Garros 2022, ci farà compagnia e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose…











© RIPRODUZIONE RISERVATA