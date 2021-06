DIRETTA/ Sinner Nadal (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA SINNER NADAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Sinner Nadal sta per cominciare. È l’ottavo del Roland Garros 2021: il campione in carica Rafa Nadal per arrivare fino a qui ha eliminato Alexei Popyrin (rimontando da 2-5 nel terzo set e chiudendo 3-0), il veterano e coetaneo Richard Gasquet e poi Cameron Norrie, ancora senza cedere un singolo parziale ai suoi avversari. Ne ha persi tre Jannik Sinner, che però è sempre andato migliorando: dopo aver rischiato all’esordio contro Pierre-Hugues Herbert, battuto in cinque set ma dovendo rimontare da 1-2 nel punteggio, l’altoatesino ha lasciato un parziale a Gianluca Mager nel derby italiano per poi demolire Mikael Ymer senza alcun problema. Gli anni di differenza tra i due giocatori sono 15: non si possono fare paragoni rispetto alle carriere se non dire che Nadal resta il più giovane di sempre ad aver raggiunto un ottavo al Roland Garros e che il suo primo titolo qui lo ha vinto a 19 anni appena compiuti. Sinner ne farà 20 ad agosto, è in “ritardo” ma non si può chiaramente tracciare un bilancio da questo punto di vista, perché il grande titolo arriva in età diverse (il primo Slam di Roger Federer per esempio a quasi 22 anni) e ognuno ha il suo percorso; ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà nella diretta di Sinner Nadal, al Roland Garros 2021 la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER NADAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Nadal, ottavo di finale al Roland Garros 2021, sarà trasmessa su Eurosport che come sempre si occupa dell’intera messa in onda del torneo di tennis; la visione di questo match sarà disponibile anche in diretta streaming video, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.rolandgarros.com, e le rispettive pagine presenti sui social network, per avere informazioni utili su questo match e su tutto il Roland Garros 2021.

SINNER NADAL: IL SOGNO DI JANNIK E DELL’ITALIA

Sinner Nadal prenderà il via tra poco, o meglio quando finirà il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic con l’azzurro che sta letteralmente volando: due set a zero per il carrarese, che ha messo spalle al muro il numero 1 Atp. Anche Jannik Sinner allora vuole vivere un sogno: davvero è possibile che tre italiani arrivino ai quarti di finale del Roland Garros 2021? Ricordiamo che Matteo Berrettini lo ha già fatto, senza giocare: sarebbe stato il terzo incrocio tra un italiano e uno dei Big Three nella giornata di lunedì, ma Roger Federer dopo aver battuto Dominik Koepfer ha deciso di ritirarsi dal torneo, decisione probabilmente maturata anche per l’orario in cui ha finito di giocare sabato (cioè mezzanotte e mezza) e ovviamente guardando già ai prossimi impegni, perché c’è Wimbledon da onorare nel tentativo di vincerlo per la nona volta, cosa che darebbe al Re anche lo Slam numero 21. Intanto allora chi spera è Sinner: Rafa Nadal ha vinto 13 volte il Roland Garros, ma anche lui comincia a sentire il peso dell’età e la partita che sta giocando Musetti, sul campo centrale di Parigi, deve essere di ispirazione anche per lui… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER NADAL: I TESTA A TESTA

Sinner Nadal è il terzo atto, qui al Roland Garros 2021: ne abbiamo già parlato, in meno di un anno questi due giocatori si affrontano per la terza volta e sempre sulla terra rossa. Rafa Nadal è 2-0 e 5-0 nei set, ma Jannik Sinner soprattutto nel quarto dell’ultimo Open di Francia aveva avuto grandi occasioni: avesse vinto quel parziale di apertura, chiuso al tie break, la storia sarebbe potuta essere diversa. Chiaramente Nadal sulla distanza dei cinque set è un animale da competizione che difficilmente si batte; prova ne sia il fatto che nel suo massimo splendore, riferendoci alla terra, ci sia riuscito solo Robin Soderling mentre le altre sconfitte del maiorchino al Roland Garros sono più che altro figlie di una condizione fisica precaria, in quel biennio in cui sembrava che non potesse più riprendersi. Sinner, analizzando appunto i match che ha giocato contro Nadal, ha trovato in qualche modo una chiave per dargli fastidio; è durato poco, ma ha fatto vedere che oggi, avendo maturato esperienza nelle sfide dirette e in generale nei tornei che contano, potrebbe avere la grande occasione di eliminare il campione in carica e a quel punto la strada verso la gloria, e magari un primo clamoroso Slam in bacheca, potrebbe essere molto più aperta… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER NADAL: CHE SFIDA PER JANNIK!

Sinner Nadal si gioca lunedì 7 giugno, con avvio fissato per non prima delle ore 16: altro straordinario incrocio tra questi due giocatori, questa volta negli ottavi del Roland Garros 2021. Per la terza volta in meno di un anno il giovane e il veterano si affrontano sulla terra rossa, la seconda agli Open di Francia: siamo 2-0 per Rafa Nadal che non ha ancora perso un set, ma analizzando i match (l’altro è quello giocato a Roma) si può notare come il primo set di ognuno sia stato molto tirato, e con un po’ di malizia in più Jannik Sinner avrebbe potuto portare a casa il parziale e rendere le cose più complicate al signore di questa superficie.

Malizia che ora l’altoatesino comincia seriamente ad acquisire: sabato ha schiantato Mikael Ymer senza troppi fronzoli e ancora una volta si presenta agli ottavi di uno Slam, a conferma di come ormai se la possa giocare quasi sempre per i grandi appuntamenti. Certo, dall’altra parte della rete c’è un signore che ha vinto per 13 volte il Roland Garros, ma mai come questa volta Sinner ci crede: giusto che sia così, e allora mentre aspettiamo che arrivi il momento della diretta di Sinner Nadal possiamo vedere quello che potrebbe succedere in campo.

DIRETTA SINNER NADAL: RISULTATI E CONTESTO

Sinner Nadal, dobbiamo dirlo ancora, è la sfida tra due giocatori che hanno 15 anni di differenza: nell’ottavo del Roland Garros 2021 sono impressionanti due cose, vale a dire il modo in cui il nostro Jannik è già diventato uno dei primi 20 al mondo e che dunque “aspettiamo” a questo livello degli Slam e, sull’altro versante, la longevità di un Nadal che non accenna a calare di colpi, che sicuramente quest’anno ha fatto più fatica del solito sulla terra ma che, a 35 anni compiuti qui a Parigi, ha intanto incamerato altri due titoli e viaggia verso la storia, perché vincere il Roland Garros 2021 gli permetterebbe di staccare Roger Federer per numero di Major in bacheca.

Al netto di questo, oggi vogliamo goderci la diretta di Sinner Nadal per quello che è, ovvero un attesissimo match di tennis fra un giocatore della nuova generazione e un campionissimo che non è ancora pronto ad abdicare, ma che sa bene come il momento di dire basta possa arrivare tra poco. Insomma, speriamo che sia innanzitutto una partita di quelle da ricordare, e poi ovviamente che Sinner possa fare il colpo della vita: si parte dallo 0-0 e ad armi pari almeno fino al primo punto, poi staremo a vedere ma noi ci abbiamo aspettative alte sul ragazzo…



