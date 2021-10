Diretta Sinner Tiafoe/ Streaming video tv: Jannik in semifinale, Atp Vienna 2021

La diretta di Sinner Tiafoe sarà il piatto forte in ottica italiana del sabato di tennis: oggi 30 ottobre l’appuntamento è fissato infatti con la semifinale del torneo Atp Vienna 2021 che vedrà il giovane tennista azzurro a caccia di un posto in finale nel torneo della capitale austriaca, che è un Atp 500. Jannik Sinner sta vivendo un autunno meraviglioso: a inizio mese aveva vinto il torneo di Sofia, settimana scorsa ha trionfato pure ad Anversa e adesso è protagonista a Vienna, tra l’altro in un torneo di categoria superiore ai due precedenti, che mette dunque in palio più punti per la classifica Atp.

Ieri sera Jannik Sinner ha vinto nei quarti di finale contro il norvegese Casper Ruud, ottenendo due eccellenti risultati: l’ingresso tra i primi dieci del ranking mondiale Atp e l’ottavo posto nella Race stagionale, che gli garantirebbe la qualificazione alle Atp Finals di Torino se l’altoatesino riuscirà a difenderla. Naturalmente sarebbe molto importante in tal senso vincere la semifinale Sinner Tiafoe, che sarà la seconda e di conseguenza attesa indicativamente attorno alle ore 16.00. L’americano Frances Tiafoe è a sua volta un talento emergente, ma sicuramente è alla portata dell’azzurro: staremo a vedere cosa succederà in Sinner Tiafoe…

DIRETTA SINNER TIAFOE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Sinner Tiafoe, semifinale del torneo Atp Vienna 2021, sarà garantita sia in chiaro per tutti sul canale Supertennis (numero 64 del telecomando) sia su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza, sarà doppia anche la diretta streaming video, garantita sia sul sito di Supertennis sia tramite sito o app di Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SINNER TIAFOE

DIRETTA SINNER TIAFOE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Sinner Tiafoe, ricordiamo il cammino dei due tennisti al torneo Atp Vienna 2021 che li ha condotti fino alla semifinale in programma oggi pomeriggio. Jannik Sinner ha debuttato al primo turno vincendo contro l’altro statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 6-4, 6-2, ecco poi al secondo turno la vittoria contro il padrone di casa austriaco Dennis Novak con uno speculare 6-4, 6-2, infine ieri sera l’altoatesino ha avuto la meglio (come abbiamo già accennato) sul norvegese Casper Ruud, eliminato con il punteggio di 7-5, 6-1, una vittoria importante perché Ruud è un altro pretendente al Master di fine anno.

Frances Tiafoe invece ha fatto un cammino molto lungo a Vienna, perché arriva dalle qualificazioni e ha dovuto vincere due partite per approdare al tabellone principale, dove ha debuttato vincendo per 6-4, 6-4 al primo turno contro il serbo Dusan Lajovic. Al secondo turno ecco il colpaccio, cioè la vittoria in tre set contro la testa di serie numero 1 Stefanos Tsitsipas, sconfitto da Tiafoe con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Infine i quarti di finale, dove Tiafoe ha avuto la meglio per 6-4, 7-6 (6) su un’altra testa di serie, l’argentino Diego Schwartzman. Già due vittime eccellenti per Frances Tiafoe, il nostro Jannik Sinner è avvisato…

