Diretta Sinner Tsitsipas/ Streaming video tv: la semifinale di Jannik (Atp Montecarlo 2024, oggi 13 aprile)

Sabato di lusso oggi, 13 aprile, grazie alla diretta di Sinner Tsitsipas, prima semifinale del torneo Atp Montecarlo 2024. L’appuntamento è fissato alle ore 13.30 sul campo centrale Court Rainier III e sarà una sfida ai massimi livelli: il nostro Jannik Sinner è ormai un fuoriclasse a tutto tondo, come certifica la posizione numero 2 nel ranking mondiale Atp frutto del successo agli Australian Open e di altre soddisfazioni come la vittoria a Miami, ma Stefanos Tsitsipas è un avversario pericoloso per chiunque, soprattutto sulla terra rossa del Principato. Infatti il greco in carriera ha vinto due tornei Masters 1000, a Montecarlo nel 2021 e poi di nuovo anche nel 2022.

Già ieri Jannik Sinner ha superato una trappola molto pericolosa, cioè la partita contro il danese Holger Rune, che ha cercato di infastidirlo anche con gli atteggiamenti in una partita che dopo il beffardo secondo set avrebbe potuto sfuggire di mano all’altoatesino, che invece è stato bravo a non farsi irretire e portare comunque a casa la vittoria, anche se in tre set. Il venerdì è stato più tranquillo per Stefanos Tsitsipas, che ha vinto in scioltezza il proprio quarto di finale contro il russo Karen Khachanov: il greco sta bene e il feeling con Montecarlo è eccellente, ma giocare contro Sinner è ciò che nessuno vuole in questo mesi. A noi resta “solo” da goderci lo spettacolo che sicuramente non mancherà nella diretta di Sinner Tsitsipas.

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER TSITSIPAS: STREAMING VIDEO E TV PER LA SEMIFINALE ATP MONTECARLO 2024

Siamo appena oltre il confine italiano e allora qualcuno magari sarà sugli spalti del Monte Carlo Country Club, ma per tutti gli altri la diretta tv di Sinner Tsitsipas sarà un appuntamento sui canali satellitari di Sky Sport, anche se evidentemente solo per gli abbonati, che avranno a loro disposizione anche i servizi garantiti da Sky Go e Now Tv per quanto riguarda la diretta streaming video. Per tutti gli altri, ecco le informazioni garantite dal sito ufficiale https://montecarlotennismasters.com/, che è disponibile anche in italiano.

DIRETTA SINNER TSITSIPAS: COME SIAMO ARRIVATI FIN QUI? (ATP MONTECARLO 2024)

Abbiamo allora già accennato al fatto che per Jannik Sinner ci sia stato da lottare per raggiungere le semifinali e dare vita oggi alla diretta di Sinner Tsitsipas. Montecarlo è il primo torneo dell’anno sulla terra rossa per il tennista altoatesino, l’impatto è stato in realtà eccellente grazie alle due perentorie vittorie ottenute contro lo statunitense Korda e il tedesco Struff nel secondo e nel terzo turno, dopo il bye al primo, mentre il primo esame impegnativo è stato quello di ieri contro Holger Rune, che l’anno scorso aveva vinto la semifinale proprio di Montecarlo contro Jannik Sinner. La lotta è stata intensa, ma l’azzurro ha superato pure questo ostacolo.

Stefanos Tsitsipas, invece, essendo la testa di serie numero 12 ha dovuto cominciare dal primo turno il proprio cammino nel torneo che ha già vinto due volte: agevole successo contro il serbo Djere, che si è pure ritirato alla metà del secondo set, poi il greco ha concesso addirittura un solo game all’argentino Etcheverry prima dell’incrocio di lusso nel terzo turno con il tedesco Zverev, piegato per 7-5, 7-6 (3) al termine di uno degli incontri più belli di questa settimana. Più netto invece il successo contro il russo Khachanov nei quarti di finale, per arrivare ad essere protagonista nell’attesa diretta di Sinner Tsitsipas oggi nella semifinale dell’ATP Montecarlo 2024…











