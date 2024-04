Diretta Atp Montecarlo 2024/ Djokovic De Minaur streaming video tv: i quarti (oggi venerdì 12 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: OGGI 12 APRILE CI ATTENDONO I QUARTI DI FINALE

Venerdì di grandi emozioni oggi, 12 aprile, con i quarti di finale in diretta per l’Atp Montecarlo 2024: diciamo subito che Sinner Rune sarà la seconda partita e che quindi l’Azzurro dovrebbe giocare indicativamente attorno alle ore 13.00, ma noi adesso concentriamo la nostra attenzione in particolare sugli altri tre quarti di finale che ci attenderanno nelle prossime ore sulla terra rossa del Principato – anche se tecnicamente siamo in Francia, appena oltre il confine – per il Rolex Monte-Carlo Masters, terzo 1000 della stagione. In copertina Novak Djokovic, che ieri ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti e oggi affronterà l’australiano De Minaur.

Si tratterà della terza partita del giorno nella diretta Atp Montecarlo 2024, quindi a seguire il match di Sinner: De Minaur ieri ha vinto in maniera autorevole il derby australiano contro Popyrin, ma è chiaro che oggi i favori del pronostico debbano andare al serbo, che ieri ha inizialmente faticato contro Musetti ma alla lunga si è imposto in maniera netta. Finora il 2024 non è stato un anno eccezionale per Djokovic, chissà se lo sbarco sulla terra rossa segnerà una svolta. Nole non vince a Montecarlo dal 2015: nove anni dopo, ci sarà un ritorno sul trono del Principato?

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE PARTITE DI OGGI 12 APRILE

Naturalmente giunti ai quarti di finale non cambiano le modalità per seguire in diretta tv il torneo Atp Montecarlo 2024, trasmesso da Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare ai numeri 201 e 205, cioè i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis: per gli abbonati ci sarà anche l’alternativa della diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv. Informazioni per tutti invece sul sito https://montecarlotennismasters.com/, disponibile anche in italiano.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: ECCO LE ALTRE PARTITE DEI QUARTI DI FINALE

Abbiamo detto che Djokovic De Minaur sarà la terza partita di oggi, venerdì 12 aprile, per la diretta Atp Montecarlo 2024. In precedenza ci sarà Sinner Rune, quindi dobbiamo ancora parlare della prima e dell’ultima sfida odierna. Alle ore 11.00 aprirà le danze Tsitsipas Khachanov, che in base ai numeri delle teste di serie sarà la partita meno prevedibile: in realtà il greco ha una tradizione eccezionale a Montecarlo che vorrà cercare di confermare pure in questa edizione, mentre Khachanov ha già firmato il colpaccio vincendo contro il connazionale Medvedev e adesso non ha più niente da perdere.

Infine, il sipario sulla diretta Atp Montecarlo 2024 per i quarti di finale calerà con Humbert Ruud: il francese ieri sera ha vinto una dura battaglia contro il nostro Lorenzo Sonego nello spicchio di tabellone lasciato libero da Carlos Alcaraz, il favorito tuttavia dovrebbe essere il norvegese, reduce da una vittoria autorevole contro Hurkacz e sicuramente uno dei migliori giocatori in circolazione quando si parla di torneo sulla terra rossa.











