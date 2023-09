DIRETTA SIVIGLIA LENS/ Video streaming tv: sarà una partita inedita (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA SIVIGLIA LENS: I TESTA A TESTA

La diretta di Siviglia Lens sarà una delle numerose partite inedite in questa prima giornata della fase a gironi di Champions League. Se la storia non ci può quindi fornire alcun genere di spunto di riflessione, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Siviglia e Lens in vista della partita di questa sera in terra andalusa. I numeri ci dicono che la rosa del Siviglia detentore dell’Europa League vale complessivamente 210,15 milioni di euro, pari a 7,51 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società della città dell’Andalusia.

Video/ Manchester City Siviglia (6-5 dtr) gol e highlights: Guardiola vince la Supercoppa europea 2023!

I numeri sono invece inferiori ma davvero di poco per i francesi del Lens, per cui la rosa della società transalpina ha un valore economico globale di 198,45 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore della rosa della formazione della Ligue 1 arriva a 6,84 milioni di euro. Qualunque sarà il risultato questa sera, non si potrà dire che sia frutto di una differenza a livello economico fra le due società… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Manchester City Siviglia (risultato finale 6-5 dtr): Gudelj tradito dalla traversa! (16 agosto 2023)

DIRETTA SIVIGLIA LENS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Siviglia Lens potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 256 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

SIVIGLIA LENS: SFIDA TRA DUE OUTSIDER!

Siviglia Lens, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il Siviglia sta affrontando il suo secondo match casalingo consecutivo, dopo aver vinto 1-0 contro il Las Palmas, ottenendo così la sua prima vittoria della stagione. Fino alla partita di domenica scorsa, la squadra spagnola aveva subito quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni, tra la Supercoppa Europea e la Liga.

Probabili formazioni Manchester City Siviglia/ Quote, sarà Haaland vs En Nesyri (Supercoppa Europea 2023)

Gli andalusi si ripresentano in Champions dopo il trionfo in Europa League nella scorsa stagione, con la finale vinta ai rigori contro la Roma. D’altro canto, l’inizio della stagione in Ligue 1 è stato difficile per il Lens, con la sconfitta 0-1 contro il Metz che rappresenta la terza sconfitta consecutiva e la quarta in cinque partite giocate finora. Il Lens ha attualmente solo un punto in classifica, ottenuto dal pareggio 1-1 contro il Rennes il 20 agosto scorso ma si presenta in Champions dopo un eccezionale secondo posto nella scorsa stagione, alle spalle solo del Paris Saint Germain.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA LENS

Le probabili formazioni della diretta Siviglia Lens, match che andrà in scena all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Per il Siviglia, José Luis Mendilibar schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dmitrović; Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Semina, Rakitic, Suso; Ocampos, En-Nesyri, Lamela. Risponderà il Lens allenato da Rudi Garcia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Samba; Gradit, Danso, Haidara; Sotoca, Samed, Diouf, Machado; Thomasson, Wahi, Fulgini.

SIVIGLIA LENS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siviglia Lens, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Siviglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Lens, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA