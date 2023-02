DIRETTA/ Siviglia PSV Eindhoven video streaming tv: sarà il primo incrocio di sempre

DIRETTA SIVIGLIA PSV EINDHOVEN: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Siviglia Psv Eindhoven possiamo dire che incredibilmente queste due squadre non si sono mai affrontate: anche in epoca recente sono state protagoniste in campo internazionale e basterebbe citare il record del Siviglia, cioè il club che domina nell’albo d’oro di Europa League. Eppure non abbiamo confronti ufficiali: sarà una prima volta interessante e questo vale anche per i due allenatori, perché Ruud Van Nistelrooy affronta la sua prima campagna europea da allenatore dopo aver dominato in queste competizioni quando era un attaccante letale (soprattutto di Manchester United e Real Madrid), un giocatore che purtroppo non è riuscito a riempire la sua bacheca come avrebbe voluto.

Jorge Sampaoli è internazionalmente riconosciuto come ottico tattico: per lui la gloria è arrivata come Commissario Tecnico del Cile, quando ha vinto la Copa America strappandola dalle mani di Leo Messi e Gonzalo Higuain. Già impegnato a Siviglia dove aveva fatto molto bene, adesso si trova a dover risollevare le sorti di una squadra che in campionato naviga pericolosamente vicina alla zona retrocessione, ma che quando sente aria di Europa League è capace davvero di trasformarsi… (agg. di Claudio Franceschini)

SIVIGLIA PSV EINDHOVEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Siviglia PSV Eindhoven sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Siviglia PSV Eindhoven, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

SPAGNOLI FAVORITI!

Siviglia Psv Eindhoven, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Andalusi che proveranno a sfruttare l’Europa League, competizione nella quale vantano il record assoluto di vittorie, ben 6, per andare oltre la crisi in una Liga finora deludente. Solo l’ultima vittoria contro il Maiorca ha portato finalmente il Siviglia almeno a +4 rispetto alla zona retrocessione.

Il Psv Eindhoven è invece protagonista di una lotta a 4 che si vede spesso nell’Eredivisie olandese, l’ultimo 6-0 al Groningen ha lasciato il club della Philips al quarto posto, a -4 dal Feyenoord capolista, a -2 dall’AZ Alkmaar secondo e a -1 dall’Ajax terzo, tutto dunque ancora possibile per il titolo. Il fronte europeo potrebbe rivelarsi importante anche come porta per trovare una qualificazione in Champions che sembra addirittura impossibile per gli spagnoli attraverso il campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA PSV EINDHOVEN

Le probabili formazioni della diretta Siviglia PSV Eindhoven, match che andrà in scena all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Per il Siviglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bounou; Nianzou, Bade, Gudelj; Navas, Fernando, Gueye, Acuna; Suso, Torres; En Nesyri. Risponderà il PSV Eindhoven allenato da Ruud Van Nistelrooy con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Hazard; De Jong.

SIVIGLIA PSV EINDHOVEN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siviglia PSV Eindhoven, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Siviglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del PSV Eindhoven, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











