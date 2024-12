VIDEO BREST PSV: COME E’ ANDATA LA PARTITA?

Partita poco movimentata quella del video Brest PSV che ha visto due squadre dai valori simili contendersi tre punti fondamentali per la classifica. Le azioni interessanti sono state poche e le due squadre si sono, per larghi tratti, studiati alla ricerca dei giusti spazi per colpire. Il primo tentativo della partita, infatti, è arrivato solo dopo una ventina di minuti con Tillman che ha provato la conclusione da fuori ma senza creare grandi pensieri ai francesi. A tentare la conclusione in modo decisamente più pericoloso ci ha pensato Bakayoko che ha calciato di mancino da centro area non trovando la porta di poco. Prima della fine del primo tempo, inoltre, ci ha provato tre volte De Jong che non è riuscito a superare Bizot con due conclusioni mancine e una di testa. Lo 0 a 0, però, è durato solo fino al 44′ quando Le Cardinal ha risolto una mischia con il destro da posizione ravvicinata sbloccando la partita in modo inaspettato.

Con lo svantaggio degli olandesi, il video Brest PSV è tornato in campo nel secondo tempo seguendo sempre lo stesso copione. Gli ospiti hanno cercato più volte il gol mentre i francesi erano pronti a colpire con il contropiede. Sono poche le azioni rilevanti del secondo tempo e una è il palo colpito da Saibari al 57′. Prima del finale di partita, inoltre, c’è una grande occasione per il PSV con Veerman che chiede un calcio di rigore ma il VAR annulla tutto e conferma l’1 a 0 finale.

VIDEO BREST PSV: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS