DIRETTA BREST PSV, LE SORPRESE

La diretta Brest PSV si terrà domani sera 10 dicembre alle ore 21, e vedrà affrontarsi due della sorprese di questa edizione di UEFA Champions League. Il Brest, alla sua prima partecipazione alla Champions, si trova virtualmente fra le prime 8 in classifica con dieci punti. Fiore all’occhiello del percorso senza dubbio il pareggio per 1-1 contro il Bayer Leverkusen. Tuttavia, se gli ultimi risultati dei francesi in Ligue 1 non sono esaltanti, tre sconfitte nelle ultime cinque partite, diverso è il discorso per gli olandesi.

Il PSV, dopo essere stato sconfitto dalla Juventus nel primo match, ha totalizzato ben 8 punti, pareggiando contro Sporting Lisbona e Paris Saint Germain e vincendo contro Girona e Shakhtar Donetsk. Inoltre gli olandesi fra Eredivise e Champions sono imbattuti da ben sei partite. Entrambe le squadre sono andate probabilmente al di sopra delle loro possibilità, ma ora è fondamentale vincere questa partita per rimanere attaccate al treno qualificazione.

DOVE VEDERE DIRETTA BREST PSV IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Brest PSV Eindhoven sarà visibile in diretta su Sky, a cui in Italia sono affidati i diritti martedì 10 dicembre alle ore 21. Precisamente il match sarà visibile su Sky Sport 258, con possibilità di seguire la gara anche in streaming tramite Sky Go o Now TV, il servizio di streaming on demand e diretta a pagamento di Sky, su PC, telefoni e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI BREST PSV

Per la diretta Brest PSV i padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 4-3-3: in porta Bizot, supportato dalla linea difensiva composta da Lala, Chardonnet, Le Cardinal e Haidara. A centrocampo, Camara, Fernandes e Magnetti, mentre l’attacco vedrà protagonisti Del Castillo, Ajorque e Sima.

Modulo a specchio per il PSV che dovrebbe optare anch’esso per un 4-3-3: Benitez tra i pali, con Ledezma, Boscagli, Flamingo e Dams in difesa. Saibari, Til e Tillman in mezzo al campo dietro il tridente formato da Bakayoko, Pepi e Noa Lang.

SCOMMESSE BREST PSV, LE QUOTE

Secondo i bookmaker, il PSV parte favorito con una quota per la vittoria intorno a 2.00, mentre il successo del Brest è valutato a circa 3.50, quanto il pareggio, sempre interessante in Champions. Particolare attenzione va data alle opzioni per il numero di gol: l’Over 2.5 è dato a 1.60, mentre l’Under 2.5 è a 2.20. Gli amanti del gol segnato in entrambi i tempi possono puntare su entrambe le squadre a segno a quota 1.80.