DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024: SINNER MEDVEDEV APRE LE DANZE!

Mercoledì 16 ottobre è tempo della diretta Six Kings Cup 2024: alle ore 18:30 va in scena Sinner Medvedev, ma prima di addentrarci nei match del giorno bisogna spiegare in cosa consista questo torneo di tennis, che vede la luce con la sua prima edizione. Innanzitutto si tratta di un’esibizione: non sono in palio punti per il ranking Atp, ma vale la pena trattarlo per la presenza del nostro Jannik Sinner – reduce dal trionfo a Shanghai – e di un parterre di stelle di tutto rispetto, attirato anche da un montepremi che supera di gran lungo quello di ogni torneo dello Slam, visto che il vincitore del Six Kings Slam 2024 porterà a casa qualcosa come sei milioni di dollari.

In più come detto la diretta Six Kings Slam 2024 presenta un cast pazzesco: Sinner Medvedev rappresenta il primo quarto di finale ma il secondo sarà un intrigante Alcaraz Rune. Presenti poi nel tabellone due colossi come Novak Djokovic e Rafa Nadal: lo spagnolo si prepara idealmente per il grande addio che avverrà in Coppa Davis a fine novembre, come già annunciato qualche giorno fa. Siamo dunque pronti alla diretta Six Kings Slam 2024, ora naturalmente bisogna parlare della formula che, almeno in buona parte, si discosta dai tradizionali tornei di tennis cui siamo abituati.

COME VEDERE LA DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La notizia che riguarda la diretta tv del Six Kings Slam 2024 è che la copertura sarà affidata alla televisione satellitare: dunque i match di oggi e dei prossimi giorni saranno mandati in onda per gli abbonati sul canale dedicato Sky Sport Tennis, al numero 203 del decoder, e con la diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go. Inoltre, sappiamo che i diritti sono stati acquisiti da DAZN a livello internazionale, dunque anche in Italia dovrebbe essere disponibile la visione della diretta Six Kings Slam 2024, sempre in mobilità e anche in questo caso riservata ai clienti della piattaforma.

DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024: UNA NUOVA SFIDA

Con la diretta Six Kings Slam 2024 vivremo dunque un nuovo torneo-esibizione nel tennis: eventi simili esistono e sempre esisteranno, per questo appuntamento di Riyadh, in Arabia Saudita, bisognerà naturalmente valutare la durata nel tempo. I partecipanti sono sei, ma solo Sinner Medvedev e Alcaraz Rune si giocano oggi: infatti Djokovic aspetta il vincente della prima sfida mentre Nadal quello della seconda, i due sono già in semifinale e possiamo dire che gli orgainzzatori abbiano scelto loro in virtù del loro status di giganti del tennis, decisione che allo stato attuale può far storcere qualche naso ma dopotutto ci dice di quanto ancora questi due big attirino tifosi e appassionati.

Ad ogni buon conto, Alcaraz Rune sarà non prima delle ore 20:00, le due semifinali saranno invece domani e va anche aggiunto che la diretta Six Kings Slam 2024 non sarà disputata venerdì, per preservare la regola Atp secondo cui i singoli giocatori non possano mai essere in campo per più di due giorni consecutivi. Ovviamente la diretta Sinner Medvedev, così come tutti gli altri match del torneo, avrà una valenza ben diversa rispetto alle sfide precedenti, tra cui la semifinale del Masters 1000 di Shanghai con vittoria netta dell’altoatesino, ma avrà comunque il suo perché e noi ci apprestiamo a viverla insieme, come tutta la diretta Six Kings Slam 2024.