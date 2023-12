DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO/ Video streaming Rai: la leggendaria 3-Tre (CdM sci, 22 dicembre 2023)

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: LA STORIA

La storia che precede la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio è ricca: la 3-Tre ospita gare di Coppa del Mondo fin dal 1967, in passato è stata anche sede di discese, super-G oltre che giganti ma la gara di riferimento è sempre stata lo slalom. In epoca recente poi la Fis ha deciso di introdurre la prova in notturna tra i paletti stretti: a noi fa certamente piacere trovare il nome di Giorgio Rocca tra i vincitori, è successo nel 2005 davanti a Benjamin Raich e Kalle Palander ma il nativo di Coira era stato secondo alle spalle di Ivica Kostelic nell’edizione appena prima, per la quale bisogna tornare indietro di due anni.

Diretta slalom Courchevel/ Streaming video Rai: Petra Vloha batte Mikaela Shiffrin! (oggi 21 dicembre 2023)

Alberto Tomba ha vinto tre volte lo slalom di Madonna di Campiglio (due consecutive, poi per tre volte in fila è stato secondo), un numero di successi che negli ultimi anni è stato eguagliato da Henrik Kristoffersen prima e Daniel Yule poi; due successi per Gustav Thoeni e uno a testa per Roland Thoeni, Piero Gros e Fausto Radici ma il grande dominatore dello slalom di Madonna di Campiglio è il leggendario Ingemar Stenmark, che si è imposto ben cinque occasioni nel 1974, 1978, 1980, 1981 e 1984, aggiungendovi tre secondi posti. (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM VAL D'ISERE CANCELLATO/ Niente da fare anche oggi: non si gareggia! (CdM sci, 10 dicembre 2023)

SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la Coppa del Mondo di sci alpino è in chiaro sulla televisione di stato, dunque la diretta tv dello slalom di Madonna di Campiglio sarà su Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando. L’alternativa come sempre rimane Eurosport, canale questo destinato agli abbonati della televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky); ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la gara in diretta streaming video. Nel primo caso senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app; nel secondo sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO

Diretta Slalom Killington/ Streaming video Rai: trionfa Shiffrin! (CdM sci 26 novembre 2023)

GARA IN NOTTURNA!

Appuntamento suggestivo con la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: venerdì 22 dicembre è in programma lo slalom di Madonna di Campiglio, e come sempre quella della 3-Tre sarà una gara in notturna. Gli orari saranno dunque le 17:45 per la prima manche e le 20:45 per la seconda manche; la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio prosegue il programma delle tappe italiane in Coppa del Mondo dopo la tripletta in Val Gardena e la doppietta in Alta Badia, mentre a chiudere l’anno solare saranno discesa e super-G a Bormio, dopo i quali si andrà in Svizzera per aprire la seconda parte della stagione.

La diretta dello slalom di Madonna di Campiglio ha grande fascino, appunto perché è in notturna: sarà quindi una gara del tutto diversa rispetto alle altre, per le condizioni della pista e per la visibilità, e tra l’altro rispetto alla Coppa del Mondo in corso abbiamo ben poche indicazioni riguardo gli slalom visto che fino a questo momento si è disputato solo quello di Gurgl, con vittoria di Manuel Feller e tripletta austriaca sul podio. Restiamo in attesa della diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, intanto possiamo sicuramente fare qualche altra valutazione sulla serata che ci attende sulla 3-Tre provando anche a ipotizzare come potrebbero andare le cose.

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta dello slalom di Madonna di Campiglio possiamo dire che finora la Coppa del Mondo maschile si è svolta sotto il segno di Marco Odermatt, e non è una novità: lo svizzero ha vinto i due giganti in Alta Badia dopo aver già trionfato in Val d’Isère, dunque comanda la classifica generale con 92 punti di vantaggio su un Marco Schwarz che comunque sta cercando di non mollare, mentre sono staccatissimi tutti gli altri a cominciare da Filip Zubcic, se vogliamo sorprendentemente terzo davanti a un Aleksander Aamodt Kilde che però finora ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra.

Va infatti ricordato che la Coppa del Mondo maschile fino a questo momento è stata funestata dalle cancellazioni per maltempo: se parliamo di slalom è saltato quello in Val d’Isère, dunque per la classifica di specialità il trio Manuel Feller, Schwarz e Michael Matt è chiaramente quello che è salito sul podio a Gurgl. Stasera la graduatoria potrebbe cambiare in maniera sostanziale non essendo affatto definita; dopo aver detto che l’anno scorso lo slalom di Madonna di Campiglio era stato vinto da Daniel Yule noi ci mettiamo comodi, e aspettiamo che il primo sciatore si presenti al cancelletto di partenza per una gara che speriamo possa entusiasmarci come le premesse lasciano intendere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA