DIRETTA SLALOM FEMMINILE GURGL: ANCORA TRA I PALETTI!

Con la diretta slalom femminile Gurgl siamo arrivati alla terza gara femminile nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: sulla Kirchenkar la prima manche prenderà il via alle ore 10:30 di sabato 23 novembre, mentre alle ore 13:30 avremo la seconda. Ancora una volta dunque, come del resto da tradizione negli ultimi anni, siamo in compagnia dei paletti stretti all’inizio della stagione: settimana scorsa Mikaela Shiffrin ha trionfato a Levi ottenendo l’ottavo successo nella località finlandese, ha fatto 98 in carriera e si è presa il comando della classifica generale, potendo ora allungare almeno fino a metà dicembre quando finalmente arriveranno due discese, specialità che la statunitense non dovrebbe coprire.

DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI/ Clement Noel ha vinto! Grande rimonta di Kristoffersen (17 novembre 2024)

Dunque la diretta slalom femminile Gurgl ci dirà quello che succederà in pista: la concorrenza certamente non manca, vero che Petra Vlhova è sempre fuori per infortunio ma per esempio a Levi abbiamo visto la regolarità della veterana Lena Duerr e, cosa che naturalmente fa piacere, il ritorno sul podio di Katharina Liensberger, che aveva avuto un ottimo 2020-2021 (quinta nella generale) ma poi si era persa per strada. Per quanto riguarda le italiane, sappiamo che in questa disciplina non sono propriamente rose e fiori ma le sorprese nella diretta slalom femminile Gurgl possono comunque essere dietro l’angolo.

Diretta slalom femminile Levi/ Mikaela Shiffrin ha vinto, trionfo numero 98! (CdM sci, 16 novembre 2024)

SLALOM FEMMINILE GURGL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv dello slalom femminile Gurgl viene garantita come sempre dalla televisione di stato, che copre integralmente il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino: questa gara sarà fornita su Rai Sport HD, al numero 58 del digitale terrestre, e potrete seguirla anche con il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione. Per gli abbonati alla televisione satellitare l’appuntamento sarà invece su Eurosport al numero 210 del decoder, qui diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SLALOM FEMMINILE GURGL

Diretta slalom Saalbach/ Timon Haugan ha vinto, Vinatzer chiude ottavo! (finali CdM sci, 17 marzo 2024)

DIRETTA SLALOM FEMMINILE GURGL: SHIFFRIN PER IL BIS

Ancora una volta la diretta slalom femminile Gurgl rappresenta una sorta di Shiffrin contro il resto del mondo: la campionessa statunitense vede ormai vicinissimo il grande traguardo delle 100 vittorie in Coppa del Mondo, impresa nobilitata dal fatto di poterla compiere ancor prima dei 30 anni e soprattutto per la completezza nei risultati, cioè almeno una vittoria per ogni disciplina. Mikaela Shiffrin resta però una slalomista almeno come origine e come grande punto di forza, dunque anche sulla Kirchenkar sarà la sua gara; a questo punto ci si chiede davvero a cosa possa ambire in una carriera che le ha già dato tutto.

Sicuramente le 100 vittorie, questo è chiaro; poi la sesta Coppa del Mondo generale, sfuggitale almeno due volte per fattori esterni (la perdita del padre e l’infortunio dello scorso anno), ma magari anche quella coppetta di discesa che è l’unica a mancarle. Forse la Shiffrin, che almeno per questa stagione ha dichiarato di voler lasciar perdere questa disciplina in virtù di una maggiore solidità e meno rischi, potrebbe poi provare a concentrarsi esclusivamente su quella – o quasi – per togliersi un ulteriore sfizio, questo però bisognerà vederlo strada facendo perché per il momento bisogna parlare solo della diretta slalom femminile Gurgl, che tra poco ci farà compagnia.