DIRETTA SLALOM KILLINGTON: MIKAELA SHIFFRIN GRANDE ASSENTE

La diretta slalom Killington completerà oggi, domenica 1° dicembre 2024, un weekend che per la Coppa del Mondo di sci femminile vive naturalmente nel segno di Mikaela Shiffrin sulle nevi del Vermont, dove il dominio è praticamente totale nell’albo d’oro da parte della padrona di casa, almeno fra i pali stretti. La notizia però naturalmente è che l’infortunio subito ieri sulla pista Superstar impedirà a Mikaela Shiffrin di essere in gara oggi, dovendo quindi riporre nel cassetto il desiderio di arrivare a 100 vittorie nel weekend di casa e aprendo di parecchio il pronostico per la gara di oggi.

La statunitense infatti aveva vinto entrambe le gare già disputate in slalom in questa stagione. L’assenza di Petra Vlhova pesa in maniera particolare tra i pali stretti, Mikaela Shiffrin ne aveva approfittando per dominare nella sua gara preferita, che però adesso è priva di entrambe le sue stelle delle ultime stagioni. Di conseguenza la battaglia può essere molto vivace, tra i ritorni di big quali Katharina Liensberger e Wendy Holdener e nuovi nomi tra i quali spicca certamente Lara Colturi, ma per la vittoria la favorita è adesso difficile da indicare nella diretta slalom Killington…

SLALOM KILLINGTON IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari sono gli stessi di ieri, alle prese con le sei ore di fuso orario che ci separano dal Vermont, ma proprio per questo è utile ribadire che la diretta slalom Killington inizierà alle ore 16.00 del pomeriggio italiano con la prima manche, mentre la seconda manche scatterà quando da noi saranno le ore 19.00.

Tutto come al solito nello sci per quanto riguarda la diretta slalom Killington in tv, che sarà come al solito in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando) oppure anche su Eurosport, ma solo per gli abbonati. Di conseguenza avremo anche il sito oppure l’app di Rai Play per tutti, oppure Discovery + o i servizi di Sky Go o Dazn tramite abbonamento per seguire la diretta slalom Killington in streaming video.

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: LE FAVORITE E LE ITALIANE

Per la diretta slalom Killington il tema potrebbe essere quindi: chi può “fare le veci” di Mikaela Shiffrin in assenza anche di Petra Vlhova? Ci potrebbe essere comunque una bagarre affascinante per il podio e a questo punto pure per qualcosa in più. Le più quotate in questo momento potrebbero essere la già citata austriaca Katharina Liensberger e la tedesca Lena Duerr, ma il quadro è incerto e in tante si potrebbero inserire nella lotta. Tra loro ci è riuscita in maniera superba a Gurgl la diciottenne Lara Colturi, che con il secondo posto ha conquistato il primo podio della carriera e anche il primo nella storia per l’Albania, che la sua famiglia e lei hanno scelto di rappresentare.

Sulla polemica con la Federazione si è già detto moltissimo e ancora di più si dirà se Colturi diventerà davvero una campionessa, per il momento ci limitiamo a una annotazione: non chiamiamola italo-albanese, perché è una italiana che ha deciso di correre per l’Albania senza alcun legame di sangue e o di vita nel Paese balcanico. Il talento è in ogni caso straordinario, e ci avrebbe fatto comodo soprattutto in slalom, dove ci aggrappiamo in particolare a Martina Peterlini e Lara Della Mea, sperando che possano fare bene nella diretta slalom Killington…