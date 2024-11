DIRETTA SLALOM MASCHILE GURGL: ITALIA PER IL RISCATTO SENZA SALA

Per la seconda volta la Coppa del Mondo di sci ci propone un weekend tutto dedicato ai pali stretti e così oggi, domenica 24 novembre 2024, è il giorno della diretta slalom maschile Gurgl, che si svolge sulle nevi della località austriaca che ha fatto il suo debutto nel Circo Bianco appena un anno fa, ma è stata confermata e quindi torna protagonista dopo la tripletta dei padroni di casa. Nel novembre 2023 infatti fu Manuel Feller a vincere lo slalom di Gurgl davanti ai connazionali Marco Schwarz e Michael Matt, sicuramente sfruttando anche la migliore conoscenza della pista.

A un anno di distanza, siamo curiosi di scoprire se il “resto del mondo” saprà ottenere soddisfazioni migliori dalla diretta slalom maschile Gurgl, con in primo piano il francese Clement Noel, dal momento che l’olimpionico della specialità ha vinto domenica scorsa il primo slalom maschile della stagione a Levi, che purtroppo non vide alcun italiano fra i primi 30. Diciamo allora subito che l’Italia deve riscattarsi, in particolare Alex Vinatzer, nostra punta fra i pali stretti specie dopo l’infortunio che ha posto fine già a novembre alla stagione di Tommaso Sala. Ci darà più soddisfazioni la diretta slalom maschile Gurgl? Di certo basterà poco per fare meglio…

SLALOM MASCHILE GURGL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari della diretta slalom maschile Gurgl prevedono l’inizio alle ore 10.30 con la prima manche, mentre alle ore 13.30 potremo seguire la seconda manche dello slalom di Gurgl, naturalmente con i migliori 30 della prima. Gli appuntamenti televisivi sono i consueti per lo sci alpino: la diretta slalom maschile Gurgl in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con sito e app di Rai Play per tutti oppure il servizio di Discovery + su abbonamento per usufruire della diretta slalom maschile Gurgl in streaming video.

DIRETTA SLALOM MASCHILE GURGL: QUALI SONO I PROTAGONISTI IN COPERTINA?

Detto degli Azzurri e della speranza che possano riscattarsi, la diretta slalom maschile Gurgl metterà in primo piano diversi nomi fra i protagonisti più attesi. Anche l’Austria vorrà riscattarsi: un anno fa a Gurgl fece tripletta, ma domenica scorsa a Levi il migliore è stato Adrian Pertl, quindicesimo. Una botta pesante per il Wunderteam e in particolare per Feller, uscito nella seconda manche, che spera quindi di tornare a sorridere sulla pista che lo ha già visto vincitore un anno fa. Vuole invece confermarsi la Francia, con il vincitore Clement Noel ma anche con l’emergente figlio d’arte Steven Amiez.

Ci sono poi Svizzera e Norvegia (o affini) naturalmente in primo piano per la diretta slalom maschile Gurgl. Gli elvetici puntano in particolare su Loic Meillard e Tanguy Nef, uno sul podio ed entrambi nella top 5 in Lapponia, mentre gli scandinavi possono puntare sull’eterno Henrik Kristoffersen e su tanti altri talenti. Fra loro c’era anche Lucas Pinheiro Braathen, che però come noto è passato a rappresentare il Brasile e finora ha raccolto due quarti posti fra il gigante di Solden e lo slalom di Levi: insomma, tutto sembra essere pronto per il primo podio nella storia per il Brasile nella Coppa del Mondo di sci.