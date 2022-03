Diretta slalom maschile/ Streaming video tv: 3 azzurri, finale! (Coppa del Mondo)

DIRETTA SLALOM MASCHILE, FINALE COPPA DEL MONDO 2022: TRE AZZURRI! Appuntamento con la diretta di sci slalom maschile in programma oggi, domenica 20 marzo a Courchevel. La prima manche della gara valida per le finali della competizione è in programma alle 10.30 mentre la seconda alle 13.30. Le due manche saranno intervallate dal Gigante femminile, che invece è in programma alle 9 e alle 12. Dopo le discese libere di mercoledì 16 marzo, i Supergiganti di giovedì 17 marzo, l’evento a squadre di venerdì 18, ecco che tra ieri, 19 marzo, e oggi 20 marzo, ci saranno i due slalom, giganti e speciali. In programma, oggi, lo slalom maschile e il gigante femminile. Chi parteciperà tra gli azzurri? Diretta gigante Courchevel/ Streaming video tv: Brignone-Bassino (Finale Coppa del Mondo) DIRETTA SLALOM MASCHILE, FINALE COPPA DEL MONDO 2022: ITALIA PRESENTE

Sarà in programma oggi la finale di slalom maschile, valida per la Coppa del Mondo 2022. Tra gli azzurri ci saranno Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli. Scopriamo di più sui tre sciatori in gara per la finale. Nello slalom di Flachau, hanno partecipato tutti e tre gli azzurri che ora andranno a giocarsi la finale di Courchevel. Alex Vinatzer e Tommaso Sala, traditi dalla figura conclusiva, hanno accusato un ritardo di +3”29 e +3”83 dalla vetta. Problemi anche per Giuliano Razzoli, a +2”46 dalla vetta: chiude venticinquesimo.

DIRETTA SLALOM MASCHILE FINALE COPPA DEL MONDO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA Dove sarà possibile seguire le gare in diretta di Sci slalom maschile che vale la finale di Coppa del Mondo a Courchevel? La gara, che vedrà impegnati Vinatzer, Sala e Razzoli, avrà il via oggi, domenica 20 marzo, con la prima manche prevista alle 10.30. La seconda è in programma alle 13.30. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su vari canali in chiaro e Pay tv. Per quanto riguarda la tv pubblica, le sfide di Coppa del Mondo di sci si potranno guardare su Rai2 e RaiSport. Per le Pay tv, appuntamento su Dazn ed Eurosport. La diretta streaming dello slalom maschile sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.

