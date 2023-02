Diretta slalom Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: pronostico aperto!

La diretta dello slalom maschile farà calare il sipario sui Mondiali di sci 2023, perché come da tradizione la gara degli uomini tra i pali stretti di oggi, domenica 19 febbraio, naturalmente sulle nevi di Courchevel, sarà l’ultima della rassegna iridata francese, condivisa con la vicina Meribel. Per gli specialisti dello slalom però è proprio oggi il giorno più atteso, con una sola certezza: il pronostico è aperto e saranno in tanti a poter puntare all’oro o almeno ai tre gradini del podio dello slalom maschile in questi Mondiali di sci alpino 2023.

Classifiche stagionali alla mano, si potrebbe parlare di una sfida tra Norvegia e Svizzera, con Lucas Brrathen ed Henrik Kristoffersen per i vichinghi e dall’altra parte la squadra elvetica guidata da Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, ma sono in tanti a poter sperare, a cominciare naturalmente dal padrone di casa e campione olimpico in carica Clement Noel fino magari anche agli Azzurri, in particolare con Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Tutto questo premesso, andiamo allora a presentare senza ulteriori indugi tutte le informazioni utili per seguire la diretta dello slalom maschile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA SLALOM MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom maschile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche avrà inizio alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara concede ai Mondiali di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLO SLALOM MASCHILE DEI MONDIALI DI SCI 2023

DIRETTA SLALOM MONDIALI SCI 2023: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta dello slalom maschile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo parlare innanzitutto di coloro che abbiamo già citato. Si presenta con il ruolo del favorito virtuale il leader della classifica di specialità Lucas Braathen, che però aveva saltato l’ultimo slalom di Coppa del Mondo a Chamonix e quindi con qualche incertezza. La Norvegia però ha molte carte da giocare, cominciare naturalmente dall’inossidabile Henrik Kristoffersen, quindi gli scandinavi sono in pole position. In casa Svizzera, il tracciato di Courchevel potrebbe piacere più a Daniel Yule piuttosto che a Ramon Zenhaeusern, di certo però anche gli elvetici hanno molte frecce al loro arco, si pensi ad esempio anche a Loic Meillard. Citazione doverosa infine quanto meno per Manuel Feller, Linus Strasser e per il già nominato Clement Noel, che saranno gli uomini di punta rispettivamente per Austria, Germania e Francia.

In casa Italia, invece, i due nomi più attesi per la diretta dello slalom maschile dei Mondiali di sci 2023 sono senza dubbio Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Sala è garanzia di rendimento sempre costante a buonissimi livelli, ci farebbe davvero piacere se trovasse l’acuto proprio nella gara iridata; Vinatzer è in un certo senso l’estremo opposto, ci fa sempre tremare ma se riuscisse ad azzeccare tutto potrebbe essere la nostra speranza più concreta, magari addirittura per la vittoria. Ci sarà poi l’esperienza di Stefano Gross, sperando naturalmente che un acuto possa arrivare anche dal veterano della Val di Fassa: in stagione abbiamo visto anche un greco sul podio (AJ Ginnis a Chamonix), nello slalom tutto – o quasi – è possibile…

