Diretta slalom Chamonix/ Streaming video tv: situazione davvero incerta! (CdM sci)

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: SFIDA TUTTA NORVEGESE?

La diretta dello slalom di Chamonix ci fa compagnia sabato 4 febbraio: la gara di Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino scatta alle ore 9:30 con la sua prima manche, mentre alle ore 12:30 ci sarà l’appuntamento con la seconda manche che, ricordiamo, vedrà al cancelletto di partenza i primi 30 che, scendendo ad ordine invertito (dall’ultimo al primo) si giocheranno vittoria, podio e piazzamenti secondo la somma dei tempi delle due manche. Lo slalom di Chamonix si disputa sulla pista La Verte des Houches: tracciato sul massiccio del Monte Bianco, utilizzato soprattutto per le discese ma non nuovo a ospitare i paletti stretti.

La gara di oggi sarà particolarmente importante: magari non per la Coppa del Mondo generale perché Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde non ci saranno e sembrano gli unici due ormai in grado di vincerla (con lo svizzero in netto vantaggio, per di più), ma certamente per la classifica di specialità che invece rimane ancora parecchio ingarbugliata. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nel corso della diretta dello slalom di Chamonix, tra poco si gareggia e allora non ci resta che addentrarci ancor più nei meandri di questa gara di Coppa del Mondo.

DIRETTA SLALOM CHAMONIX STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv dello slalom di Chamonix andrà in onda sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Sport + HD (canale 58 del telecomando) ovviamente con la possibilità di seguire la gara anche tramite il servizio di diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app. Va poi ricordato che lo slalom di Chamonix sarà trasmesso anche su Eurosport: questo canale però, con la sua diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, è riservato agli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 210 del loro decoder. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI CHAMONIX SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta dello slalom di Chamonix potrebbe essere un altro capitolo determinante nella corsa alla vittoria della coppetta di specialità. In questo momento al comando c’è Lucas Braathen, ma il norvegese ha soltanto 41 punti di vantaggio sul connazionale Henrik Kristoffersen. Sono invece di più (96) ma non ancora sufficienti per dirsi al sicuro da Daniel Yule; questo anche perché lo svizzero ha vinto lo slalom di Kitzbuhel confermando di essere ancora in corsa, e soprattutto perché la stagione di Coppa del Mondo ci ha parlato fin qui di una grande incertezza.

Va anche detto che da qui al termine avremo soltanto altri due slalom, quello di Squaw Valley in California e quello delle finali di Soldeu; se Braathen dovesse riuscire a infliggere un bel distacco a Kristoffersen arriverebbe poi con un vantaggio forse decisivo a queste due gare, ma c’è anche il caso opposto e dunque si tratta semplicemente di scoprire quello che succederà tra poco in pista, perché i protagonisti dello slalom di Chamonix sono ormai pronti al cancelletto di partenza per iniziare questa attesa gara di Coppa del Mondo…











