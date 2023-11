DIRETTA/ Slavia Praga Roma (risultato 0-0) video streaming tv: Lukaku-Belotti, si gioca! (9 novembre 2023)

DIRETTA SLAVIA PRAGA ROMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Slavia Praga Roma è dietro l’angolo: possiamo dunque dare uno sguardo rapido a quelle che sono le statistiche messe insieme dalle due squadre nel gruppo G di Europa League. La Roma questa sera ha la possibilità di timbrare qualificazione e primo posto in classifica con due giornate di anticipo: solo vittorie per i giallorossi, che hanno anche incassato un solo gol dallo Sheriff, nel 2-1 esterno, per poi demolire il Servette a domicilio e timbrare un altro colpo all’Olimpico contro lo Slavia Praga. Abbiamo dunque 8 gol segnati dalla banda di José Mourinho, a fronte appunto di uno solo incassato. Anche lo Slavia Praga però non ha fatto male, anzi.

Prima il 2-0 in casa del Servette, poi il roboante 6-0 interno allo Sheriff e infine appunto lo 0-2 nella nostra capitale. Abbiamo gli stessi gol segnati dalla Roma, mentre quelli incassati sono due; adesso vedremo cosa succederà sul terreno di gioco in una partita importante per entrambe le squadre, mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché la diretta di Slavia Praga Roma finalmente può prendere il via! SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. Allenatore: Jindrich Trpisovsky ROMA (3-5-2): Svilar; G. Mancini, D. Llorente, Ndicka; Celik, E. Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLAVIA PRAGA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Slavia Praga Roma potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SLAVIA PRAGA ROMA: VINCERE PER GLI OTTAVI!

Slavia Praga Roma, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.45 presso la Fortuna Arena di Praga sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Lo Slavia Praga ha conservato il secondo posto del gruppo G con 6 punti, nonostante la sconfitta per 2-0 subita all’Olimpico contro la Roma. Approfittando anche dell’1-1 tra Sheriff e Servette, i cechi mantengono un vantaggio di cinque punti sui rivali. Riguardo al campionato ceco, nella 1. Liga, la squadra guidata da Jindrich Trpisovsky ha perso in casa 2-1 contro il Viktoria Plzen, scivolando a 33 punti, due in meno della capolista Sparta.

Dall’altra parte, la Roma ha praticamente assicurato la qualificazione dopo soli tre turni, mantenendo il punteggio pieno di 9 punti. La vittoria 2-0 sullo Slavia, lo scorso 26 ottobre con i gol di Bove e Lukaku, ha consolidato la posizione della squadra giallorossa nel percorso europeo. Nella Serie A, la squadra allenata da José Mourinho ha vinto in rimonta per 2-1 (segna nei minuti di recupero) contro il Lecce domenica sera.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Slavia Praga Roma, match che andrà in scena alla Fortuna Arena di Praga. Per lo Slavia Praga, Igor Matic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belic; Rogan, Vranjes, Jovanovic, Tosic, Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Kouamé; Beltran.

SLAVIA PRAGA ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Slavia Praga Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Slavia Praga con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











