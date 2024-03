Video/ Slavia Praga Milan (1-3) gol e highlights: show di Pulisic! (Europa League, 14 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SLAVIA PRAGA MILAN: LA SINTESI

Alla Fortuna Arena il Milan supera in trasferta lo Slavia Praga per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Trpišovský provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in avanti con Vlček che commette però fallo su Maignan, il quale rimane a terra dolorante poi intorno all’8′ ed al suo posto si prepara ad entrare Sportiello. I minuti scorrono sul cronometro ed i cechi vanno alla conclusione al 14′ con Chytil incappando nella parata prodigiosa di Maignan, comunque costretto al cambio per infortunio con Sportiello al 21′, ma rimangono in inferiorità numerica come all’andata a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediato con l’ausilio del VAR al 20′ dal capitano Holes, colpevole di un brutto intervento irregolare nei confronti di Calabria.

Gli ospiti guidati dal tecnico Pioli si propongono in attacco sia al 28′ con Pulisic che al 30′ con Leao, sebbene Stanek non si faccia sorprendere. Nel finale della prima frazione di gioco i rossoneri riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno Pulisic, su assist del suo compagno Leao, e trovano anche il gol del raddoppio immediatamente al 36′ per merito di Loftus-Cheek, servito dallo scatenato Pulisic che passa poi il pallone pure a Leao per il tris arrivato al 45’+6′. Nel secondo tempo i lombardi sembrano non aver alcun problema nel gestire il vantaggio acquisito in precedenza ed è anzi Leao ad essere fermato al 51′ dai difensori in maglia biancorossa.

Nell’ultima parte dell’incontro Giroud non coglie l’opportunità per il poker sparando largo al 63′ e lo Slavia accorcia il distacco all’84’ con la rete firmata da Jurasek, supportato da Zafeiris. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svedese Glenn Nyberg ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Doudera, Trpišovský, Tomic e Dorley da un lato, Tomori, Gabbia e Leao dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, in virtù del 2 a 4 dell’andata, permette al Milan di qualificarsi ai quarti di finale dell’Europa League 2023/2024 mentre lo Slavia Praga viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SLAVIA PRAGA MILAN: IL TABELLINO

Slavia Praga-Milan 1 a 3 (p.t. 0-3)

Reti: 33′ Pulisic(M); 36′ Loftus-Cheek(M); 45’+6′ Leao(M); 84′ Jurásek(S).

Assist: 33′ Leao(M); 36′, 45’+6′ Pulisic(M); 84′ Zafeiris(S).

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) – Staněk; Vlček,(46′ Tomič), Ogbu, Zima, Zmrzlý; Holeš, Dorley; Douděra(83′ Schranz), Provod(83′ Jurásek), Wallem(70′ Zafeiris); Chytil(59′ Jurečka). A disp.: Mandous, Sirotník, Tijani, Van Buren, Ševčík, Konečný, Pech. All.: Jindřich Trpišovský.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan(21′ Sportiello); Calabria(46′ Kalulu), Tomori(46′ Thiaw), Gabbia, Théo Hernández; Musah, Adli; Pulišić(62′ Chukwueze), Loftus-Cheek(76′ Reijnders), Leão; Giroud. A disp.: Nava, Bennacer, Jović, Okafor, Kjær, Terracciano. All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Ammoniti: 23′ Douděra(S); 24′ TrpišovskýS); 44′ Tomori(M); 56′ Gabbia(M); 87′ Tomic(S); 89′ Leao(M); 89′ Dorley(S).

Espulsi: 20′ Holeš(S).

