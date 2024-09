DIRETTA CELTIC SLOVAN BRATISLAVA: I TESTA A TESTA

È sicuramente intrigante la diretta di Celtic Slovan Bratislava: la possiamo descrivere come una partita tra due outsider che possono andare a caccia dei playoff in Champions League, ma che non partono tra le squadre con le maggiori possibilità di proseguire la corsa. Quello che è curioso dire è che Celtic Slovan Bratislava ha due precedenti, ma si perdono lontani nel tempo: stagione 1963-1964, prima ancora che la squadra scozzese vincesse quella storica Coppa dei Campioni, in finale contro l’Inter, con i protagonisti del trionfo che sarebbero stati rinominati Leoni di Lisbona, avendo poi anche un settore dello stadio dedicato.

Nei quarti di finale di quella Coppa delle Coppe il Celtic si era qualificato, vincendo due volte per 1-0: in casa aveva deciso il rigore di Bobby Murdoch, in Cecoslovacchia invece il successo era arrivato grazie a John Hughes. Il Celtic poi sarebbe stato eliminato in semifinale dall’MTK Budapest e il titolo lo avrebbe vinto lo Sporting Lisbona; a distanza di quasi 61 anni Celtic e Slovan Bratislava si ritrovano, in una coppa tecnicamente più importante ma anche in un contesto molto diverso per quanto riguarda lo stato attuale di entrambe, sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose al Celtic Park. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTIC SLOVAN BRATISLAVA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Celtic Slovan Bratislava dall’Italia sarà possibile solo se si è abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà il match. La nostra proposta è una diretta testuale che andrà a raccontarvi passo dopo passo le emozioni della partita.

CELTIC SLOVAN BRATISLAVA: SCOZZESI FAVORITI!

In campo alle 21,00 di mercoledì 18 settembre 2024 la diretta Celtic Slovan Bratislava che si giocherà nel suggestivo Celtic Park. La Champions League torna in Scozia e lo fa con una partita subito molto importante per i padroni di casa che vogliono vincere per prendersi i primi tre punti della loro competizione.

Non vede un risultato diverso dalla vittoria dal 5 luglio il Celtic di Brendan Rodgers che è pronto a tornare in Champions League dopo l’eliminazione dello scorso anno nel girone della Lazio. Ha passato i playoff contro il Midttjylland, l’Apoel e il Celje uno Slovan Bratislava che si presenta da “cenerentola” di questa competizione con la voglia di stupire.

CELTIC SLOVAN BRATISLAVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo è interessante vedere anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della diretta Celtic Slovan Bratislava. Brendan Rodgers si affida al suo classico 4-3-3 con il tridente rapido formato da Furuhashi, Maeda e Kuhn. Engels è la certezza del centrocampo davanti a Carter-Vickers, perno difensivo e leader carismatico della squadra.

Simile l’undici di Weiss che andrà in campo impostato sul 4-2-3-1 dando priorità alla fase difensiva. Weiss e Barseghyan, oltre alla loro spinta offensiva, dovranno essere bravi a ripiegare sulle avanzate degli avversari andando a formare una linea a cinque a centrocampo per togliere la profondità. Dopo il buon Europeo, David Strelec è l’uomo da seguire di questa squadra.

CELTIC SLOVAN BRATISLAVA, LE QUOTE

Se vediamo anche le quote della diretta Celtic Slovan Bratislava capiamo l’importante dislivello che c’è, al momento, tra le due squadre. L’1 degli scozzesi, infatti, è quotato a 1,33 su Bet365 contro il 9,00 in favore degli slovacchi che vedono anche il pareggio X molto alto con un 5,00.