DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA MILAN PRIMAVERA, SQUADRE IN CRISI

Ad inizio campagna europea sembrava impossibile, eppure queste due squadre dopo quattro partite hanno gli stessi punti. La diretta Slovan Bratislava Milan Primavera vede entrambe le formazioni sfidarsi con due punti in classifica in questo martedì 26 novembre alle ore 13:00.

Diretta Young Boys Atalanta Primavera/ Streaming video tv: si gioca a Berna (Youth League, 26 novembre 2024)

Gli slovacchi avevano cominciato molto male con due pensati 4-0 incassati in Scozia con il Celtic e in casa contro il Manchester City. Successivamente altra coppia di risultati ovvero 2-2 con Girona prima e Dinamo Zagabria dopo.

Il Milan invece ha alternato un pareggio e una sconfitta, a partire dal punto casalinga messo in cascina contro il Liverppo (0-0) seguito dalla gara persa con il Leverkusen per 3-1. Dopodiché è arrivato un altro pari, 1-1 col Brugge, prima del ko con il Real Madrid per 2-1.

DIRETTA/ Stoccarda Atalanta Primavera (risultato finale 4-1): primo ko per la Dea! (Youth League 2024)

IN TV LA DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA MILAN PRIMAVERA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Slovan Bratislava Milan Primavera, dovete fare affidamento come sempre all’applicazione ufficiale della società rossonera. Infatti, la diretta streaming è visibile solo sull’app del Milan, scaricabile ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA MILAN PRIMAVERA

Adesso analizziamo le probabili formazioni Slovan Bratislava Milan Primavera. I padroni di casa giocheranno con l’assetto tattico 4-2-3-1: tra i pali Balog, difeso da Polakovic, Tomanek, Balog e Spisiak. In mediana Marko e Denko daranno equilibrio alla trequarti formata da Maros, Murar e Sven. Davanti Ivanics.

DIRETTA/ Inter Arsenal Primavera (risultato finale 4-1): è un trionfo nerazzurro! (6 novembre 2024)

Il Milan replica con il modulo 4-3-3. In porta ciò sarà Colzani, qualche metro più avanti invece Bakoune, Parmiggiani, Paloschi e Tartaglia. Nella zona nevralgica del campo troviamo Liberali, Sala e Staimach con Bonomi a destra, Sia a sinistra e Scotti punta centrale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SLOVAN BRATISLAVA MILAN PRIMAVERA

Chiudiamo l’analisi di questa partita con le quote per le scommesse della diretta Slovan Bratislava Milan Primavera. L’1 fisso, tra i tre esisti, è quello più alto ovvero 7.25 contro l’1.28 del 2 in favore dei rossoneri. Il segno X invece è a 5.50.

L’Over 2.5, almeno tre gol in tutta la partita, è offerto a quota 1.30, molto probabile rispetto all’Under a 3.05. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.56 e 2.17.