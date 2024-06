Diretta Slovenia Danimarca/ Streaming video tv: gli scandinavi vogliono ripetersi (Europei 2024, 16 giugno)

DIRETTA SLOVENIA DANIMARCA: INIZIA IL GRUPPO C!

Grande attesa anche per la diretta di Slovenia Danimarca, che va in scena alla MHP Arena di Stoccarda: calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 16 giugno nel gruppo C degli Europei 2024, in serata si svelerà anche l’Inghilterra e allora potremo capire qualcosa in più sulle sorti di queste due nazionali. Certamente la Danimarca punta in alto: tre anni fa ha sfiorato la finale, poi a dire il vero sembra aver fatto qualche passo indietro e quello che bisognerà soprattutto vedere è se gli scandinavi abbiano ancora un livello sufficiente a centrare quel risultato, che sicuramente era stato sorprendente.

La Slovenia si è qualificata agli Europei 2024 e ora vuole almeno gli ottavi: potrebbe essere lotta al terzo posto con la Serbia, ma chiaramente vincere la partita inaugurale del girone cambierebbe già gli scenari e metterebbe la nazionale balcanica in un’ottima posizione, anche per questo la partita di stasera è molto importante. Vedremo cosa succederà, nell’attesa della diretta di Slovenia Danimarca possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI SLOVENIA DANIMARCA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Slovenia Danimarca abbiamo una messa in onda che compete alla televisione satellitare, nello specifico ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio che trovate ai numeri 201 e 202 del decoder e che sono affiancati, qualora ne abbiate disponibilità, da Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Il servizio di diretta streaming video di Slovenia Danimarca sarà garantito, anche qui per tutti gli abbonati, dall’applicazione Sky Go che andrà attivata sui vostri apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA DANIMARCA

Matjaz Kek se la gioca con il 4-2-1-3, in diretta Slovenia Danimarca c’è ancora qualche dubbio tra i balcanici perché ad esempio Stojanovic può insidiare Karnicnik a destra, Kurtic se la vede con Elsnik e Gnezda Cerin in mezzo al campo e poi abbiamo anche la possibilità che Ilicic sia titolare sulla trequarti al posto di Horvat. Per il resto squadra fatta con David Brekalo, Bijol e Balkovec davanti a Oblak, Sandi Lovric in mediana e una linea d’attacco guidata dal bomber Sesko con la collaborazione di Sporar e Mlakar che saranno i due laterali nel tridente.

È invece un 3-4-2-1 quello di Kasper Hjulmand, che valuta se inserire Kjaer in difesa (per Andersen, con la conferma di Vestergaard e Christensen a protezione di Kasper Schmeichel) e deve trovare un ruolo a Damsgaard e Eriksen, che ballano tra trequarti ed esterno con l’ex Inter che potrebbe anche agire in qualità di mediano, prendendo il posto di Delaney al fianco di Hojbjerg. Bah e Kristiansen, o appunto Damsgaard, gli esterni di una Danimarca che affida molto alle corsie, Hojlund invece davanti a tutti e potrebbe esserci spazio anche per Skov Olsen, reduce da un’ottima annata.

SLOVENIA DANIMARCA: QUOTE E PRONOSTICO

Gli scandinavi sono favoriti nella diretta di Slovenia Danimarca, secondo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il suo pronostico: abbiamo infatti un valore di 1,55 volte la vostra giocata per il segno 2 che identifica il successo della Danimarca, siamo invece a 5,00 volte quanto messo in palio per il segno 1 sulla vittoria della Slovenia, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio vi garantirebbe una vincita, con questo bookmaker, equivalente a 3,55 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

