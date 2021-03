Diretta/ Slovenia Rep. Ceca (Under 21) streaming video tv: azzurrini interessati

DIRETTA SLOVENIA REP. CECA UNDER 21: OSPITI FAVORITI!

Slovenia Repubblica Ceca, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadion Z’dezele di Celje, sarà una sfida valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21. Azzurrini interessati allo sviluppo di questa partita dopo il pari contro i ceki che non ha consentito all’Italia di affiancare la Spagna in testa al girone. La Repubblica Ceca grazie al gol messo a segno a causa di un’autorete di Maggiore ha pareggiato una partita difficile in cui è riuscita comunque a mettere in mostra la sua solidità. La Slovenia invece non ha retto l’urto della Spagna, che ha rifilato un tris a domicilio agli sloveni con i gol di Puado, Villar e Miranda realizzati tutti nella ripresa: sulla carta gli sloveni sembrano la cenerentola del raggruppamento ma saranno chiamati a cambiare passo per cercare almeno di contendere il secondo posto, al quale però la Repubblica Ceca sembra poter puntare con cognizione di causa dopo la bella performance messa in mostra contro l’Italia.

DIRETTA SLOVENIA REP. CECA UNDER 21 IN STREAMING VIDEO SU RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slovenia Rep. Ceca Under 21, come tutte le partite che riguardano la nostra nazionale, sarà trasmessa sulla televisione di stato e più precisamente su Rai Sport HD: questo canale è disponibile anche in alta definizione e accessibile dal satellite di Sky, ma soprattutto ci sarà la possibilità di seguire la sfida di Nations League anche in diretta streaming video, un servizio fornito dall’emittente stessa e che sarà utilizzabile con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone visitando il sito Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA REP. CECA UNDER 21

Le probabili formazioni della sfida tra Slovenia e Repubblica Ceca Under 21 presso lo Stadion Z’dezele. I padroni di casa allenati da Milenko Acimovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Vekic; Zinic, Zaletel, Brekalo, Kolmanic; Gnezda Cerina, Petrovic; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Karel Krejci con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Jedlicka; Vitik, Chalus, Krejci; Holik, Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec; Lingr, Sasinka.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Slovenia e Repubblica Ceca Under 21, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.85 volte la posta scommessa.

